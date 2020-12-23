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В Полоцком районе утонул рыбак. Его тело пока не нашли
Источник материала: Tut.by
Трагедия произошла 22 декабря на реке Оболь возле деревни Речица в Полоцком районе,
Мужчина ловил рыбу на тонком льду и провалился. Рядом были еще два рыбака. Они пытались спасти мужчину, подползли к нему, но не смогли вытащить из воды, так как его снесло течением, сообщили в Полоцком РОВД.
Тело 57-летнего мужчины не нашли, поиски продолжатся.
Это третья жертва тонкого льда во время зимней рыбалки в Полоцком районе за неделю. 20 декабря на озере Щаты
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Мужчина ловил рыбу на тонком льду и провалился. Рядом находились еще два рыбака. Они пытались спасти мужчину, подползли к нему, но не смогли вытащить из воды, так как...
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