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В Полоцком районе утонул рыбак. Его тело пока не нашли

23.12.2020 11:55 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трагедия произошла 22 декабря на реке Оболь возле деревни Речица в Полоцком районе, сообщает gorod214.by.


Мужчина ловил рыбу на тонком льду и провалился. Рядом были еще два рыбака. Они пытались спасти мужчину, подползли к нему, но не смогли вытащить из воды, так как его снесло течением, сообщили в Полоцком РОВД.

Тело 57-летнего мужчины не нашли, поиски продолжатся.

Это третья жертва тонкого льда во время зимней рыбалки в Полоцком районе за неделю. 20 декабря на озере Щаты утонули отец и сын.

 
 
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Мужчина ловил рыбу на тонком льду и провалился. Рядом находились еще два рыбака. Они пытались спасти мужчину, подползли к нему, но не смогли вытащить из воды, так как...
 
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