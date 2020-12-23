В Полоцком районе утонул рыбак. Его тело пока не нашли

Источник материала: Tut.by

Трагедия произошла 22 декабря на реке Оболь возле деревни Речица в Полоцком районе, сообщает gorod214.by.





Мужчина ловил рыбу на тонком льду и провалился. Рядом были еще два рыбака. Они пытались спасти мужчину, подползли к нему, но не смогли вытащить из воды, так как его снесло течением, сообщили в Полоцком РОВД.

Тело 57-летнего мужчины не нашли, поиски продолжатся.

Это третья жертва тонкого льда во время зимней рыбалки в Полоцком районе за неделю. 20 декабря на озере Щаты утонули отец и сын.