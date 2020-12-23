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Отец и сын оказались в воде во время синхронного лова
23.12.2020 14:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек – Sputnik. Мужчины приехали на озеро Селява в Крупском районе 22 декабря. Спасателям удалось извлечь тело одного из них лишь ближе к полуночи, сообщает Следственный комитет Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Жители Новолукомля – 64-летний отец и 36-летний сын – провалились под лед. Выбраться из воды младшему помогли оказавшиеся поблизости рыбаки. Тело пенсионера вытащили водолазы.
"Проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для выяснения всех обстоятельств. Назначена судебно-медицинская экспертиза", – сообщили следователи.
Принято считать, что на зимнюю рыбалку нельзя отправляться в одиночку. Но по схожему сценарию 20 декабря
По данным ОСВОДа, за декабрь 2020 года только со льда утонули 5 человек. Ранее жертвы зимнего лова были зафиксированы в Витебской, Гродненской и Брестской областях.
Спасатели напоминают, что опасные места не видны под снегом. На лед нельзя выходить с тяжелым грузом, а передвигаться лучше без резких движений.
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В Минской области жертвами подледной рыбалки стали двое мужчин, одному из них удалось выбраться из воды.
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