Отец и сын оказались в воде во время синхронного лова

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 дек – Sputnik. Мужчины приехали на озеро Селява в Крупском районе 22 декабря. Спасателям удалось извлечь тело одного из них лишь ближе к полуночи, сообщает Следственный комитет Беларуси.

Жители Новолукомля – 64-летний отец и 36-летний сын – провалились под лед. Выбраться из воды младшему помогли оказавшиеся поблизости рыбаки. Тело пенсионера вытащили водолазы.

"Проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для выяснения всех обстоятельств. Назначена судебно-медицинская экспертиза", – сообщили следователи.

Принято считать, что на зимнюю рыбалку нельзя отправляться в одиночку. Но по схожему сценарию 20 декабря утонули отец и сын в Полоцком районе.

По данным ОСВОДа, за декабрь 2020 года только со льда утонули 5 человек. Ранее жертвы зимнего лова были зафиксированы в Витебской, Гродненской и Брестской областях.

Спасатели напоминают, что опасные места не видны под снегом. На лед нельзя выходить с тяжелым грузом, а передвигаться лучше без резких движений.

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