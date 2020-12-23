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Лжебанкиры активизировались в Минской области, возбуждены уголовные дела

23.12.2020 15:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 дек - Sputnik. Представители Следственного комитета предупреждают: в Минской области участились случаи хищения денег со счетов злоумышленниками, которые представляются сотрудниками банков, сообщили в УСК.

За несколько дней в столичном регионе возбуждено шесть уголовных дел о хищении денежных средств лицами, которые представлялись сотрудниками банков. 

© REUTERS / Kacper Pempel
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"Следователями установлено, что лжебанкиры общаются с потерпевшими в мессенджерах Viber и Telegram. Они представляются сотрудниками банков и под различными предлогами узнают у них реквизиты платежных карт", - рассказала Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

Она привела типичный пример. 63-летней жительнице Дзержинского района по телефону сообщили, что с ее карт-счета произошло списание денег. Чтобы отменить операцию, ей якобы необходимо сообщить реквизиты банковской карты. Как только доверчивая женщина передала реквизиты мошенникам, с ее карт-счета были похищены более тысячи рублей, рассказала Крупенина.

По ее словам, по всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 212 (хищение с использованием компьютерной техники - Sputnik) Уголовного кодекса Беларуси, проводятся оперативные мероприятия, чтобы установить личности злоумышленников.

Предупреждение от СК

Следователи УСК призвали граждан не передавать никому реквизиты своих банковских платежных карт, не сообщать в мессенджерах (Viber, Telegram, Whatsapp) и по телефону данные реквизиты посторонним лицам.

Кроме этого, в случае подозрительных финансовых операций стоит незамедлительно обратиться в отделение банка. Также следователи рекомендуют: если с вами связалось лицо, которое представилось сотрудником банка, прекратите разговор и перезвоните в обслуживающий банк самостоятельно.

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Теги: Минск
 
 
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Оперативники ищут злоумышленников, которые похищали деньги со счетов доверчивых белорусов.
 
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