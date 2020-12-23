ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Семейный скандалист натравил бойцовского пса на участкового

23.12.2020 16:39 — ЧП | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Циничное нападение на сотрудника милиции. В Орше семейный скандалист натравил бойцовского пса на участкового. У милиционера рваные раны. Следователи уже дали правовую оценку действиям скандалиста и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Сергей Завадский, замначальника УВД Витебского облисполкома: "В одном из частных дворов по улице Щетинковской в Орше. Двое участковых инспекторов приехали туда по сообщению о семейном скандале (пьяный мужчина избивал свою супругу). Навстречу милиционерам вышла заявительница, а следом за ней и хозяин дома. Пока один сотрудник уточнял у женщины обстоятельства произошедшего, мужчина напал на его напарника. Сначала обидчик ударил офицера в лицо, а затем натравил на него бойцовского пса. Прежде, чем хозяйке удалось убрать собаку, та покусала сотрудника и порвала форму. В итоге хозяйке удалось убрать животное, а участковым задержать скандалиста".

Защищать тех, кто честно выполняет свой долг

Более 40 фактов нападения на сотрудников милиции зафиксировано с начала года только в Витебском регионе. Чаще других объектами нападения становятся те, кто работает с населением - это патрульно-постовая служба, участковые и ГАИ.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Циничное нападение на сотрудника милиции. В Орше семейный скандалист натравил бойцовского пса на участкового. У милиционера рваные раны. Следователи уже дали...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Полоцком районе утонул рыбак. Его тело пока не нашли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика