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Циничное нападение на сотрудника милиции. В Орше семейный скандалист натравил бойцовского пса на участкового. У милиционера рваные раны. Следователи уже дали правовую оценку действиям скандалиста и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Сергей Завадский, замначальника УВД Витебского облисполкома: "В одном из частных дворов по улице Щетинковской в Орше. Двое участковых инспекторов приехали туда по сообщению о семейном скандале (пьяный мужчина избивал свою супругу). Навстречу милиционерам вышла заявительница, а следом за ней и хозяин дома. Пока один сотрудник уточнял у женщины обстоятельства произошедшего, мужчина напал на его напарника. Сначала обидчик ударил офицера в лицо, а затем натравил на него бойцовского пса. Прежде, чем хозяйке удалось убрать собаку, та покусала сотрудника и порвала форму. В итоге хозяйке удалось убрать животное, а участковым задержать скандалиста".

Защищать тех, кто честно выполняет свой долг

Более 40 фактов нападения на сотрудников милиции зафиксировано с начала года только в Витебском регионе. Чаще других объектами нападения становятся те, кто работает с населением - это патрульно-постовая служба, участковые и ГАИ.