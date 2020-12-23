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Под Гомелем развернута облава на волков
23.12.2020 17:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек – Sputnik. Нападение волков произошло у деревни Грабовка. Местные старожилы предполагают, что стая могла прийти из соседних приграничных лесов России и Украины, рассказали в Белорусском обществе охотников и рыболовов.
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Во время недавней вылазки волки набросились стаей прямо посреди дня. Обычно осторожные хищники обходят людей и поселения. Здесь же накинулись на стадо коз прямо у края деревни. Специалисты не исключают, что сейчас опасность могут представлять не только волки.
"Для данного сезона такое происшествие – не редкость. Сейчас волчица учит молодой выводок добывать себе пропитание, – рассказал главный охотовед Гомельской районной организации БООР Андрей Григоренко. – Кроме того, у нас бывали случаи, когда на телят, коров и овец нападали дикие собаки. Их бросают дачники, они сбиваются в лесные стаи и нередко скрещиваются с волками".
Кроме сезонности за увеличением таких случаев может стоять сокращение популяции дикого кабана. Косули, рост которых отмечен в Беларуси, слишком пугливы и осторожны. К тому же по весу не могут полноценно заменить хищникам рацион.
Не исключено, что волки могли прийти за пропитанием из соседних российских и украинских лесов: такие набеги характерны для лесов под Лоевым и Добрушем.
Сейчас облаву осложняют выпавшие осадки: на снегу волк старается не оставлять следов. Но среди положительных факторов – открытый сезон загонной охоты, который подталкивает хищников покидать убежища, чтобы не стать объектом отстрела.
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Стая хищников атаковала и загрызла тринадцать коз, в последний раз нападение на домашних животных произошло днем.
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