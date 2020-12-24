ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Заминировал" резиденцию президента: в Минске судят грузчика

24.12.2020 10:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек – Sputnik. Суд Заводского района рассматривает уголовное дело в отношении минчанина, который обвиняется в том, что позвонил в милицию и сообщил, что заминирован Дворец Независимости.

Как передает корреспондент Sputnik, обвиняемым является минчанин 1990 года рождения Дмитрий Пирогов, уроженец Калининграда, гражданин Беларуси. Он работает грузчиком в одном из магазинов Минска.

К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде, под стражей он не находился.

Вину признал полностью

Прокурору понадобилось несколько минут, чтобы зачитать обвинение, фигурант дела признал вину и рассказал, что у него не было злого умысла и он сделал это в состоянии алкогольного опьянения.

Он согласился давать показания в суде.

По его словам, в тот день он встретился с другом, выпил два литра пива и решил не ехать домой. "Мать не любит, когда я прихожу пьяным домой", – сказал обвиняемый.  

© Sputnik / Инна Гришук
Взрывчатку искали в горисполкоме Гродно после звонка анонима

По его словам, на улице в Чижовке ему стало плохо, и он решил взывать милицию.

"Вызывал по телефону наряд  милиции, звонил в скорую, сеть была перегружена, на третий раз дозвонится до оператора милиции.   (...) разум был затуманен. (...) 

Сказал, что собираюсь взорвать дворец Лукашенко и ношу с собой взрывчатые вещества. Хотя таких мотивов не было. Приехал наряд милиции. Дальше не помню", – рассказал обвиняемый в суде.

Во время допроса суд несколько раз делал замечания минчанину, чтобы он "не лукавил", а говорил правду.

Ложное минирование

Как следует из материалов дела, 14 сентября 2020 года минчанин, будучи пьяным, позвонил на номер линии "102" и сообщил оператору заведомо ложные сведения о наличии у него взрывных устройств и о готовящемся взрыве в здании Дворца Независимости.

© Sputnik / Виктор Толочко
Ложное минирование: саперы проверили две школы и гимназию в Минске

На место происшествия выезжали саперы, другие службы. По уголовному делу заявлен иск о причинении имущественного вреда ГУВД Мингорисполкома – речь идет о расходах на выезд саперов, кинологов, других служб, которые участвуют в подобных мероприятиях правоохранительных органов.

Санкция статьи 340 "Заведомо ложное сообщение об опасности" Уголовного кодекса Беларуси предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Дворец Независимости в Минске - резиденция президента Беларуси. Там проходят важнейшие государственные мероприятия, начиная от вручения иностранными послами верительных грамот и заканчивая совещаниями глав государств. Общая площадь Дворца Независимости составляет около 50 тысяч квадратных метров.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суд пришли старшие коллеги обвиняемого, чтобы дать "положительные" показания о личности мужчины.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В организме Марадоны следов наркотиков и алкоголя не нашли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика