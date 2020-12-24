"Заминировал" резиденцию президента: в Минске судят грузчика

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек – Sputnik. Суд Заводского района рассматривает уголовное дело в отношении минчанина, который обвиняется в том, что позвонил в милицию и сообщил, что заминирован Дворец Независимости.

Как передает корреспондент Sputnik, обвиняемым является минчанин 1990 года рождения Дмитрий Пирогов, уроженец Калининграда, гражданин Беларуси. Он работает грузчиком в одном из магазинов Минска.

К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде, под стражей он не находился.

Вину признал полностью

Прокурору понадобилось несколько минут, чтобы зачитать обвинение, фигурант дела признал вину и рассказал, что у него не было злого умысла и он сделал это в состоянии алкогольного опьянения.

Он согласился давать показания в суде.

По его словам, в тот день он встретился с другом, выпил два литра пива и решил не ехать домой. "Мать не любит, когда я прихожу пьяным домой", – сказал обвиняемый.

По его словам, на улице в Чижовке ему стало плохо, и он решил взывать милицию.

"Вызывал по телефону наряд милиции, звонил в скорую, сеть была перегружена, на третий раз дозвонится до оператора милиции. (...) разум был затуманен. (...)

Сказал, что собираюсь взорвать дворец Лукашенко и ношу с собой взрывчатые вещества. Хотя таких мотивов не было. Приехал наряд милиции. Дальше не помню", – рассказал обвиняемый в суде.

Во время допроса суд несколько раз делал замечания минчанину, чтобы он "не лукавил", а говорил правду.

Ложное минирование

Как следует из материалов дела, 14 сентября 2020 года минчанин, будучи пьяным, позвонил на номер линии "102" и сообщил оператору заведомо ложные сведения о наличии у него взрывных устройств и о готовящемся взрыве в здании Дворца Независимости.

На место происшествия выезжали саперы, другие службы. По уголовному делу заявлен иск о причинении имущественного вреда ГУВД Мингорисполкома – речь идет о расходах на выезд саперов, кинологов, других служб, которые участвуют в подобных мероприятиях правоохранительных органов.

Санкция статьи 340 "Заведомо ложное сообщение об опасности" Уголовного кодекса Беларуси предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Дворец Независимости в Минске - резиденция президента Беларуси. Там проходят важнейшие государственные мероприятия, начиная от вручения иностранными послами верительных грамот и заканчивая совещаниями глав государств. Общая площадь Дворца Независимости составляет около 50 тысяч квадратных метров.