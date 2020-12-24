|
В Чаусском районе рыбак из Могилева провалился под лед. Его успели спасти
Источник материала: Tut.by
В Чаусском районе 23 декабря спасли рыбака: он провалился под лед на водохранилище Рудея. 59-летний мужчина сейчас в больнице с переохлаждением,
Спасателей вызвали около 16.00: мол, на водохранилище возле деревни Горбовичи рыбак провалился под лед, держится на поверхности на деревянной палке и самостоятельно не может выбраться.
Прибывшие спасатели увидели примерно в 50 метрах от берега мужчину и вытащили его из воды с помощью спасательной доски. На скорой могилевчанина увезли в больницу с диагнозом общее переохлаждение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасенный могилевчанин в больнице.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)