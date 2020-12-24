ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Чаусском районе рыбак из Могилева провалился под лед. Его успели спасти

24.12.2020 10:35 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Чаусском районе 23 декабря спасли рыбака: он провалился под лед на водохранилище Рудея. 59-летний мужчина сейчас в больнице с переохлаждением, сообщает МЧС.


Спасателей вызвали около 16.00: мол, на водохранилище возле деревни Горбовичи рыбак провалился под лед, держится на поверхности на деревянной палке и самостоятельно не может выбраться.

Прибывшие спасатели увидели примерно в 50 метрах от берега мужчину и вытащили его из воды с помощью спасательной доски. На скорой могилевчанина увезли в больницу с диагнозом общее переохлаждение.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости ЧП
 
"Заминировал" резиденцию президента: в Минске судят грузчика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика