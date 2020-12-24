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Незаконная рыбалка обошлась белорусам в 6 тысяч долларов

24.12.2020 12:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек – Sputnik. Более 16 тысяч рублей выплатили двое белорусов за ущерб, нанесенный окружающей среде в результате незаконной ловли, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Белорусы рыбачили на Днепро-Брагинском водохранилище вблизи от поселка Смелый Лоевского района. За ночь, с 30 сентября на 1 октября, они добыли более 570 особей озерно-речной рыбы с помощью надувной лодки и сетей.

Впереди рыбаков ждет суд. Против них возбуждено уголовное дело за незаконную добычу рыбы в запретное время, запрещенными орудиями и способами, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере.

Несмотря на то, что рыбаки возместили в полном объеме (по актуальному курсу Национального банка Беларуси эта сумма составила более шести тысяч долларов) нанесенный ущерб природе, они могут лишиться личных автомобилей, лодки и сетей.

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Теги: Минск
 
 
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За одну ночь рыбаки поймали более 570 особей рыбы, для этого они использовали сети и надувную лодку.
 
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