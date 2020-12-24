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Лидские пограничники обезвредили беспилотник "с прицепом"
24.12.2020 15:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек - Sputnik. Сотрудники Лидского погранотряда пресекли попытку нарушения границы беспилотником, инцидент произошел вблизи заставы "Дотишки, сообщили в ГПК.
За нарушение пограничного режима в отношении оператора беспилотника начат административный процесс, проводятся проверочные мероприятия.
"Нарушителя пограничного режима установили с помощью современных технических средств. Квадрокоптер оказался с конструктивными доработками. С их помощью он способен поднимать и дистанционно сбрасывать различные предметы", - рассказали Sputnik в четверг в Лидском пограничном отряде.
Там отметили, что в рамках начатого административного процесса идет проверка обстоятельств произошедшего.
По этому поводу в государственном пограничном комитете напомнили, что деятельность, связанная с использованием, владением и (или) содержанием летательных аппаратов в пограничной полосе не допускается.
"Использовать в пограничной зоне разрешено зарегистрированные летательные аппараты и только после уведомления сотрудников ближайшего подразделения органов пограничной службы", - уточнили в ГПК.
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Оператор квадрокоптера, который летел вблизи государственной границы, установлен, ведется административный процесс.
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