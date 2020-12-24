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Балаба о протестной активности: осталась лишь в Telegram-каналах
24.12.2020 15:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек - Sputnik. Командир столичного ОМОН Дмитрий Балаба считает, что акции протеста в Минске скоро закончатся, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Протестная активность осталась лишь в Telegram-каналах. Постоянно мониторим ситуацию в этом мессенджере: есть немногочисленное количество тех, кому интересны попытки выйти на улицу", - заявил Балаба, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik.
По его словам, "уже и сами эти Telegram-каналы признают, что протесты скоро закончатся".
"Я как правоохранитель, могу сказать только одно: всем участникам будет воздано по заслугам в рамках белорусского законодательства", - отметил Балаба.
Командир ОМОН вместе с главой МВД Иваном Кубраковым в четверг поздравил воспитанников Радошковичского УПК детский сад-средняя школа, где обучаются в том числе дети, оставшиеся без попечения родителей, с наступающим Новым годом. Он сказал, что уже получил задание от министра
"Море эмоций, настоящая отдушина от работы, в которую погружены ежедневно. Сегодняшнее мероприятие - очень теплое и душевное. Мои дети уже взрослые: внуку 5 лет, внучке - годик. Конечно, хочется проводить с ними больше времени, но, к сожалению, служебные вопросы не всегда дают это сделать", - подчеркнул Балаба.
Он также рассказал, как планируют поздравить сотрудников минского ОМОН с Новым годом.
"Сделаем концерт, может, еще что-то. Хочу пожелать сотрудникам крепкого здоровья, чтобы все у них получалось", - заключил Балаба.
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Глава столичного ОМОН сказал, что все участники несанкционированных мероприятий находятся под контролем милиции, и каждому "будет воздано по заслугам".
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