Балаба о протестной активности: осталась лишь в Telegram-каналах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек - Sputnik. Командир столичного ОМОН Дмитрий Балаба считает, что акции протеста в Минске скоро закончатся, сообщает Sputnik.

"Протестная активность осталась лишь в Telegram-каналах. Постоянно мониторим ситуацию в этом мессенджере: есть немногочисленное количество тех, кому интересны попытки выйти на улицу", - заявил Балаба, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik.

По его словам, "уже и сами эти Telegram-каналы признают, что протесты скоро закончатся".

"Я как правоохранитель, могу сказать только одно: всем участникам будет воздано по заслугам в рамках белорусского законодательства", - отметил Балаба.

Командир ОМОН вместе с главой МВД Иваном Кубраковым в четверг поздравил воспитанников Радошковичского УПК детский сад-средняя школа, где обучаются в том числе дети, оставшиеся без попечения родителей, с наступающим Новым годом. Он сказал, что уже получил задание от министра покатать ребят во время их каникул на милицейской машине , и поделился впечатлениями от детского представления.

"Море эмоций, настоящая отдушина от работы, в которую погружены ежедневно. Сегодняшнее мероприятие - очень теплое и душевное. Мои дети уже взрослые: внуку 5 лет, внучке - годик. Конечно, хочется проводить с ними больше времени, но, к сожалению, служебные вопросы не всегда дают это сделать", - подчеркнул Балаба.

Он также рассказал, как планируют поздравить сотрудников минского ОМОН с Новым годом.

"Сделаем концерт, может, еще что-то. Хочу пожелать сотрудникам крепкого здоровья, чтобы все у них получалось", - заключил Балаба.

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