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Убийца двух бобруйских "ночных бабочек" получил 25 лет
24.12.2020 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек – Sputnik. Могилевский областной суд вынес приговор жителю Бобруйска, которого обвиняли в убийстве двух проституток и грабеже, сообщили в пресс-службе суда.
© Sputnik / Анна Нефедова
Преступление было совершено в августе 2004 года: обвиняемый с приятелем договорились о встрече с двумя девушками, на машине они отвезли их в лес и ограбили. Чтобы скрыть следы один из мужчин убил бобруйчанок, а тела закопал.
Дело бобруйчанина областной суд рассматривал в закрытом заседании
"Приговором обвиняемый признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни двух лиц, совершенном с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление", – сказали в пресс-службе.
В качестве наказания суд назначил мужчине 25 лет лишения свободы, отбывать которые он будет в колонии в строгого режима.
Данный приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
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Отбывать наказание за жестокое убийство двух девушек бобруйчанин будет в колонии строгого режима.
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