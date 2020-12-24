Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек – Sputnik. Могилевский областной суд вынес приговор жителю Бобруйска, которого обвиняли в убийстве двух проституток и грабеже, сообщили в пресс-службе суда.

Преступление было совершено в августе 2004 года: обвиняемый с приятелем договорились о встрече с двумя девушками, на машине они отвезли их в лес и ограбили. Чтобы скрыть следы один из мужчин убил бобруйчанок, а тела закопал.

Дело бобруйчанина областной суд рассматривал в закрытом заседании

"Приговором обвиняемый признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни двух лиц, совершенном с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление", – сказали в пресс-службе.

В качестве наказания суд назначил мужчине 25 лет лишения свободы, отбывать которые он будет в колонии в строгого режима.

Данный приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.