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В Гродно женщина застряла в школьном заборе. На помощь пришлось звать МЧС
Источник материала: Tut.by
В Гродно спасатели помогли застрявшей в заборе школы женщине. Все произошло утром 23 декабря на улице Ольги Соломовой,
23 декабря в 10.55 гродненским спасателям поступило сообщение: в школьном заборе застряла женщина. Подразделения МЧС направились на улицу Ольги Соломовой.
Как рассказала местная жительница, она поскользнулась и при падении угодила ногами между прутьев металлической ограды. Самостоятельно выбраться ей не удалось. Для того, чтобы освободить женщину, спасателям пришлось разжать прутья. Все закончилось хорошо.
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В Гродно спасатели помогли застрявшей в заборе школы женщине.
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