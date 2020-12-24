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В Гродно женщина застряла в школьном заборе. На помощь пришлось звать МЧС

24.12.2020 16:45 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно спасатели помогли застрявшей в заборе школы женщине. Все произошло утром 23 декабря на улице Ольги Соломовой, сообщает МЧС.


23 декабря в 10.55 гродненским спасателям поступило сообщение: в школьном заборе застряла женщина. Подразделения МЧС направились на улицу Ольги Соломовой.

Как рассказала местная жительница, она поскользнулась и при падении угодила ногами между прутьев металлической ограды. Самостоятельно выбраться ей не удалось. Для того, чтобы освободить женщину, спасателям пришлось разжать прутья. Все закончилось хорошо.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно спасатели помогли застрявшей в заборе школы женщине.
 
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