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Детский санаторий горел в Ленобласти

24.12.2020 17:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек – Sputnik. Дети при пожаре в санатории в Ленинградской области не пострадали, сообщает пресс-служба правительства региона.

Пожар произошел в четверг, 24 декабря, в бывшей усадьбе помещиков Пименовых-Шараповых, сейчас там располагается пульмонологический санаторий "Колчаново" Минздрава России. Огонь вспыхнул в учебном корпусе, в компьютерном классе.

"По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении властей.

В МЧС добавили, что из здания были эвакуированы 16 сотрудников санатория. Детей в корпусе не было, они были в спальном корпусе.

На место направлена бригада скорой помощи.

 
Теги: Минск
 
 
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В ликвидации пожара, вспыхнувшего в одном из корпусов, были задействованы более 30 человек и 11 единиц техники.
 
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