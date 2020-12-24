Детский санаторий горел в Ленобласти

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек – Sputnik. Дети при пожаре в санатории в Ленинградской области не пострадали, сообщает пресс-служба правительства региона.

Пожар произошел в четверг, 24 декабря, в бывшей усадьбе помещиков Пименовых-Шараповых, сейчас там располагается пульмонологический санаторий "Колчаново" Минздрава России. Огонь вспыхнул в учебном корпусе, в компьютерном классе.

"По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении властей.

В МЧС добавили, что из здания были эвакуированы 16 сотрудников санатория. Детей в корпусе не было, они были в спальном корпусе.

На место направлена бригада скорой помощи.