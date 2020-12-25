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Опять застрелили афроамериканца: в США возобновились протесты
25.12.2020 10:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 дек – Sputnik. Сотрудник полиции, который застрелил безоружного афроамериканца, будет уволен, об этом заявил глава полиции американского города Колумбус (штата Огайо).
Жертвой стал 47-летний темнокожий мужчина Андре Хилл.
© REUTERS / JIM VONDRUSKA
Правоохранители прибыли по вызову к одному из жилых домов после того, как соседи пожаловались на шум работающего мотора автомобиля. У гаража они увидели идущего навстречу мужчину. В одной руке у него был телефон, вторая находилась вне поле зрения полицейского.
Полицейский выстрелил в афроамериканца. От полученных ранений мужчина скончался.
Как выяснилось позже, Хилл был приглашен в дом, рядом с которым его увидели полицейские. Оружия при нем не обнаружили.
Инцидент частично попал на нагрудную камеру полицейского. Вопросы вызывал тот факт, что видеорегистратор он включил после того, как выстрелил в Хилла. Известно, что стаж работы стрелявшего полицейского в городском департаменте полиции насчитывает около 20 лет. Ранее он уже подвергался взысканиям.
Полицейский отстранен от службы, начато расследования случившегося.
Напомним, что
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Полицейский смертельно ранил безоружного мужчину, проводится расследование, по какой причине был открыл огонь
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