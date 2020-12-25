Опять застрелили афроамериканца: в США возобновились протесты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Сотрудник полиции, который застрелил безоружного афроамериканца, будет уволен, об этом заявил глава полиции американского города Колумбус (штата Огайо).

Жертвой стал 47-летний темнокожий мужчина Андре Хилл.

Правоохранители прибыли по вызову к одному из жилых домов после того, как соседи пожаловались на шум работающего мотора автомобиля. У гаража они увидели идущего навстречу мужчину. В одной руке у него был телефон, вторая находилась вне поле зрения полицейского.

Полицейский выстрелил в афроамериканца. От полученных ранений мужчина скончался.

Как выяснилось позже, Хилл был приглашен в дом, рядом с которым его увидели полицейские. Оружия при нем не обнаружили.

Инцидент частично попал на нагрудную камеру полицейского. Вопросы вызывал тот факт, что видеорегистратор он включил после того, как выстрелил в Хилла. Известно, что стаж работы стрелявшего полицейского в городском департаменте полиции насчитывает около 20 лет. Ранее он уже подвергался взысканиям.

Полицейский отстранен от службы, начато расследования случившегося.

Напомним, что волну масштабных протестов по всей стране вызвало убийство полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Местами возмущения привели к погромам. Главным лозунгом протестующих стал Black Lives Matter.

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