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Чемпион Беларуси по футболу в составе минского "Динамо" умер в 37 лет
25.12.2020 13:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 дек – Sputnik. Чемпион Беларуси и обладатель Кубка страны в составе "Динамо" Максим Цыгалко умер на 38 году жизни, сообщается на официальном сайте столичного футбольного клуба.
© AFP 2020 / ALEJANDRO PAGNI
Максим Цыгалко был воспитанником минского "Динамо". В сезонах 2001-2004 годов спортсмен выступал в основном составе бело-синих. Футболист провел 65 матчей, в ходе которых сумел забить 28 голов.
"Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Максима...Вечная память!", - говорится в соболезновании футбольного клуба.
За национальную сборную Беларуси воспитанник Динамо провел два матча. Они состоялись в апреле 2003 года, и оба против сборной Узбекистана. В первом, домашнем, матче Максим Цыгалко открыл счет в игре, забив на 26-ой минуте встречи (2-2).
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В основном составе футбольного клуба Максим Цыгалко провел 65 матчей, в которых забил 28 голов, а также стал обладателем кубка страны.
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