Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Чемпион Беларуси и обладатель Кубка страны в составе "Динамо" Максим Цыгалко умер на 38 году жизни, сообщается на официальном сайте столичного футбольного клуба.

Максим Цыгалко был воспитанником минского "Динамо". В сезонах 2001-2004 годов спортсмен выступал в основном составе бело-синих. Футболист провел 65 матчей, в ходе которых сумел забить 28 голов.

"Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Максима...Вечная память!", - говорится в соболезновании футбольного клуба.

За национальную сборную Беларуси воспитанник Динамо провел два матча. Они состоялись в апреле 2003 года, и оба против сборной Узбекистана. В первом, домашнем, матче Максим Цыгалко открыл счет в игре, забив на 26-ой минуте встречи (2-2).

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