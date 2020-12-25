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Чемпион Беларуси по футболу в составе минского "Динамо" умер в 37 лет

25.12.2020 13:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Чемпион Беларуси и обладатель Кубка страны в составе "Динамо" Максим Цыгалко умер на 38 году жизни, сообщается на официальном сайте столичного футбольного клуба.

© AFP 2020 / ALEJANDRO PAGNI
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Максим Цыгалко был воспитанником минского "Динамо". В сезонах 2001-2004 годов спортсмен выступал в основном составе бело-синих. Футболист провел 65 матчей, в ходе которых сумел забить 28 голов.

"Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Максима...Вечная память!", - говорится в соболезновании футбольного клуба.

За национальную сборную Беларуси воспитанник Динамо провел два матча. Они состоялись в апреле 2003 года, и оба против сборной Узбекистана. В первом, домашнем, матче Максим Цыгалко открыл счет в игре, забив на 26-ой минуте встречи (2-2).

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Теги: Минск
 
 
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В основном составе футбольного клуба Максим Цыгалко провел 65 матчей, в которых забил 28 голов, а также стал обладателем кубка страны.
 
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