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Канализационный коллектор прорвало в Орше - сточные воды попали в Днепр

25.12.2020 14:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 дек - Sputnik. Аварийный сброс сточных вод в Днепр произошел в Орше, об этом рассказали в МЧС Витебской области.

Видеофакт: рыба не хочет плавать в Немане и собирается у ручьев

Сообщение об аварии поступило спасателям в 15:30 в четверг - на улице Флерова оказался поврежденным железобетонный хозяйственно-бытовой канализационный коллектор. 

Сотрудники Оршанской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды обследовали акваторию реки. Видимых загрязнений поверхности воды, а также мора рыбы выявлено не было. Для анализа специалистами взяты пробы воды. Уточняется, что результат проведенного анализа будет известен 29 декабря.

Как сообщили в МЧС, авария не привела к отключению потребителей. На ремонтные работа понадобилось пять часов - в 20:30 он был восстановлен.

Напомним, что летом массовый мор рыбы наблюдался в Немане. Эксперты установили, что причиной ухудшения условий обитания рыбы и последующего мора стали природные условия.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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На восстановление коллектора понадобилось пять часов, эксперты взяли пробы воды для проведения анализа.
 
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