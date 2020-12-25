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Канализационный коллектор прорвало в Орше - сточные воды попали в Днепр
25.12.2020 14:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 дек - Sputnik. Аварийный сброс сточных вод в Днепр произошел в Орше, об этом рассказали в МЧС Витебской области.
Сообщение об аварии поступило спасателям в 15:30 в четверг - на улице Флерова оказался поврежденным железобетонный хозяйственно-бытовой канализационный коллектор.
Сотрудники Оршанской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды обследовали акваторию реки. Видимых загрязнений поверхности воды, а также мора рыбы выявлено не было. Для анализа специалистами взяты пробы воды. Уточняется, что результат проведенного анализа будет известен 29 декабря.
Как сообщили в МЧС, авария не привела к отключению потребителей. На ремонтные работа понадобилось пять часов - в 20:30 он был восстановлен.
Напомним, что летом
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На восстановление коллектора понадобилось пять часов, эксперты взяли пробы воды для проведения анализа.
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