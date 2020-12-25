В Орше из-за повреждения коллектора сточные воды попали в Днепр

Источник материала: Tut.by

В Орше произошел аварийный сброс сточных вод в Днепр, сообщает МЧС. Это случилось из-за повреждения коллектора. Информацию о происшествии спасатели получили днем 24 декабря, к вечеру работа коллектора была восстановлена. Пробы воды из реки были отправлены на анализ.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

— 24 декабря в 15.30 поступило сообщение об аварийном сбросе сточных вод в реку Днепр в результате повреждения железобетонного хозяйственно-бытового канализационного коллектора (диаметр 1000 мм, глубина залегания 4 м) в г. Орша Витебской области по ул. Флерова, 11а, — говорится в сообщении МЧС. В 20.30 коллектор был восстановлен.

Работники Оршанской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды обследовали акваторию реки и не обнаружили видимых загрязнений поверхности воды и мора рыбы. Пробы воды были отправлены на анализ, результат будет готов 29 декабря. Отключать потребителей не пришлось.