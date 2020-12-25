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В Орше из-за повреждения коллектора сточные воды попали в Днепр
Источник материала: Tut.by
В Орше произошел аварийный сброс сточных вод в Днепр,
— 24 декабря в 15.30 поступило сообщение об аварийном сбросе сточных вод в реку Днепр в результате повреждения железобетонного хозяйственно-бытового канализационного коллектора (диаметр 1000 мм, глубина залегания 4 м) в г. Орша Витебской области по ул. Флерова, 11а, — говорится в сообщении МЧС. В 20.30 коллектор был восстановлен.
Работники Оршанской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды обследовали акваторию реки и не обнаружили видимых загрязнений поверхности воды и мора рыбы. Пробы воды были отправлены на анализ, результат будет готов 29 декабря. Отключать потребителей не пришлось.
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Пробы воды были отправлены на анализ.
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