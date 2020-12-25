Лукашенко рассказал, как удалось предотвратить теракты на Новый год

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Участники группы Автуховича готовили теракты по всей стране, сказал глава государства во время посещения Городской детской инфекционной клинической больницы Минска.

Ранее стало известно, что милиция совместно с КГБ задержала людей, которые подожгли дом и взорвали автомобиль милиционера в Гродно. По информации силовиков, данную группу преступников возглавлял бывший политзаключенный Николай Автухович.

Задержанные соблюдали меры конспирации, прятались от правоохранителей в разных городах. Информацию о том, кого и где подрывать или поджигать, организатор Николай Автухович брал из Telegram-канала, где размещались данные силовиков. У него был скоплен внушительный арсенал: были изъяты автоматы, пистолет, около 1,5 тысячи патронов к ним, рации, 8 тротиловых шашек и ручные гранаты.

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