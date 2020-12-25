Умер замглавы МИД Олег Кравченко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Ушел из жизни выдающийся белорусский дипломат, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Кравченко, сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Белорусского дипломата в июле текущего года назначили послом в Соединенных Штатах. Однако уехать работать за океан Олег Кравченко не успел. Причина смерти Олега Кравченко, которому было 49 лет, не называется.

"Олег Кравченко внес значительный вклад в развитие белорусско-американских и белорусско-европейских отношений. Продолжительное время возглавлял посольство нашей страны в США, работал начальником управления Америки Министерства иностранных дел. В январе 2017 года был назначен заместителем Министра иностранных дел Республики Беларусь", – говорится в некрологе белорусского внешнеполитического ведомства.

На дипломатической службе он находился больше четверти века. Карьера Олега Кравченко включает в себя все ступени профессионального роста кадрового дипломата, начиная от атташе и завершая рангом чрезвычайного и полномочного посла.

История с послами

Двусторонние отношения между странами обострились в 2008 году. После расширения санкций в отношении Беларуси из Вашингтона был отозван белорусский посол Михаил Хвостов. Посол США Карен Стюарт в ответ также была вынуждена покинуть республику. С тех пор посольства возглавляли временные поверенные.

В 2015 году Белый дом приостановил большинство ограничений в отношении Минска, и с этого времени началось постепенное налаживание отношений между странами. Тема возможного возвращения послов затрагивалась в последние годы неоднократно.

О намерении Вашингтона назначить нового руководителя американского диппредставительства в Минске "в самое ближайшее время" сообщил глава Госдепартамента Майкл Помпео в феврале 2020 года в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Тогда же и стало известно, что послом может стать Джули Фишер. 15 декабря ее кандидатура была утверждена сенатом США, а 24 декабря она была приведена к присяге .

Послом Беларуси в Вашингтоне заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко был назначен 20 июля текущего года.