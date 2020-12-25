Историка Олега Соколова приговорили к колонии за убийство аспирантки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Суд признал историка Олега Соколова виновным в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Реконструктор, известный благодаря исполнению роли Наполеона во время мемориальных мероприятий, получил наказание в виде 12 лет лишения свободы за убийство, а также год и 6 месяцев – за незаконное хранение оружия. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима.

При этом Октябрьский районный суд учел наличие малолетних детей у подсудимого, его пожилой возраст, "общий вклад в историческую науку и реконструкторское движение" и "длительную психотравмирующую ситуацию".

Олег Соколов полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Государственный обвинитель просил для него 15 лет лишения свободы.

В ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге из реки Мойки извлекли 63-летнего преподавателя СПбГУ Олега Соколова с двумя женскими руками в рюкзаке. После этого ему было выдвинуто обвинение в убийстве собственной аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он проживал.

По версии следствия, Олег Соколов убил девушку, после чего решил избавиться от ее останков. Реконструктор расчленил тело аспирантки и попытался выбросить в реку, но потеряв равновесие, сам оказался в воде.