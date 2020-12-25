В Быхове на территории бывшей воинской части сгорели два человека

Источник материала: Tut.by

В Быхове во время тушения пожара на территории бывшей воинской части обнаружили тела двух человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: Tiago Cabral / Flickr

Сообщение о пожаре заброшенного строения в Быхове по улице Смолячкова поступило спасателям 25 декабря в 03.23.

При тушении спасатели обнаружили тела двух человек, их личности устанавливаются.

В результате пожара уничтожена кровля и перекрытие здания. Причина пожара пока также устанавливается.