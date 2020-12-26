ФСБ задержала боевиков ИГ, готовивших теракт

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 дек – Sputnik. Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане четырех членов ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России), готовивших теракт, сообщили в субботу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена подготовка террористического акта в городе Махачкале Республики Дагестан", - говорится в сообщении.

Четыре боевика ИГ были задержаны в пятницу, 25 декабря. "Участниками группы планировалось осуществить подрыв взрывного устройства у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан", - добавили в ФСБ.

Сотрудники спецслужб обнаружили в оборудованном террористами тайнике огнестрельное и холодное оружие, большое количество боеприпасов, взрывное устройство. Свою действия, по информации ФСБ, задержанные согласовывали с зарубежными координаторами.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных по ст. 30 и ст. 205 УК РФ ("Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц").