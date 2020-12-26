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ФСБ задержала боевиков ИГ, готовивших теракт

26.12.2020 10:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 дек – Sputnik. Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане четырех членов ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России), готовивших теракт, сообщили в субботу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ЦОС ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Московском регионе

"Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена подготовка террористического акта в городе Махачкале Республики Дагестан", - говорится в сообщении.

Четыре боевика ИГ были задержаны в пятницу, 25 декабря. "Участниками группы планировалось осуществить подрыв взрывного устройства у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан", - добавили в ФСБ.

Сотрудники спецслужб обнаружили в оборудованном террористами тайнике огнестрельное и холодное оружие, большое количество боеприпасов, взрывное устройство. Свою действия, по информации ФСБ, задержанные согласовывали с зарубежными координаторами. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных по ст. 30 и ст. 205 УК РФ ("Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц").

 
Теги: Минск
 
 
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Террористы планировали взорвать бомбу у одного из административных зданий правоохранительных органов в Махачкале.
 
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