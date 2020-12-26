В Минске снова проблемы с водой. На этот раз пострадал Советский район

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 дек – Sputnik. В Советском районе Минска массово сообщают о проблемах с водой – из крана течет вода грязно-коричневого цвета.

Пока минчане обсуждают проблему в дворовых чатах, горячие линии перегружены – дозвониться практически невозможно. На линии службы 115 огромные очереди ожидания, впереди – более 50 не отвеченных звонков, а расчетное время ожидание – 30 минут.

Пресс-служба Мингорисполкома пояснила Sputnik, что сейчас выясняются все обстоятельства проблем с водой.

Воды может не быть еще 2 дня

Спустя 25 минут удалось дозвониться в 115. Оператор пояснила, что проблемы с водой, предварительно, могут затянуться до 8:00 28 декабря, работы по устранению неполадок уже ведутся. По имеющейся у операторов информации, "неполадки связаны со сбоем технологического оборудования на насосной станции "Зеленый луг". Однако там не пояснили, безопасно ли вода – официальных комментариев на этот счет в call-центре не имелось.

В службе 115 сообщили, что для жителей проблемных районов обеспечили подвоз воды. Машины периодически уезжают на дозаправку, но искать их можно по этим адресам:

ул. Цнянская, 17;

ул. Цнянская, 17; ул. Восточная, дома 44−50;

ул. Калиновского, 24;

ул. Седых, 56;

ул. Якуба Коласа, 21;

пересечение улиц Богдановича и Олешева (частный сектор).

В этом году проблемы с водой в Минске отмечались уже несколько раз. 24 июня серьезное ухудшение качества воды отметили на юго-западе Минска: жители Московского и Фрунзенского районов жаловались на странный химический запах – йода и болота.

В "Минскводоканале" сначала заявляли о соответствии воды всем нормам. Но запрет на потребление воды в Минске ввели далеко не сразу, что вызвало негативную реакцию среди населения. В итоге в юго-западных районах Минска начался настоящий "водный кризис": люди стояли в длинных очередях к родникам или цистернам с водой, скупали бутылки в магазинах. После произошедшего жителям пострадавших районов обнулили счета за воду в июне, позже возбудили уголовное дело.