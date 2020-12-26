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В Минске снова проблемы с водой. На этот раз пострадал Советский район
26.12.2020 14:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек – Sputnik. В Советском районе Минска массово сообщают о проблемах с водой – из крана течет вода грязно-коричневого цвета.
© Photo : УП "Минскводоканал"
Пока минчане обсуждают проблему в дворовых чатах, горячие линии перегружены – дозвониться практически невозможно. На линии службы 115 огромные очереди ожидания, впереди – более 50 не отвеченных звонков, а расчетное время ожидание – 30 минут.
Пресс-служба Мингорисполкома пояснила Sputnik, что сейчас выясняются все обстоятельства проблем с водой.
Воды может не быть еще 2 дня
Спустя 25 минут удалось дозвониться в 115. Оператор пояснила, что проблемы с водой, предварительно, могут затянуться до 8:00 28 декабря, работы по устранению неполадок уже ведутся. По имеющейся у операторов информации, "неполадки связаны со сбоем технологического оборудования на насосной станции "Зеленый луг". Однако там не пояснили, безопасно ли вода – официальных комментариев на этот счет в call-центре не имелось.
В этом году проблемы с водой в Минске отмечались уже несколько раз. 24 июня
В "Минскводоканале" сначала заявляли о соответствии воды всем нормам. Но запрет на потребление воды в Минске ввели далеко не сразу, что вызвало негативную реакцию среди населения. В итоге в юго-западных районах Минска начался настоящий "водный кризис": люди стояли в длинных очередях к родникам или цистернам с водой, скупали бутылки в магазинах. После произошедшего жителям пострадавших районов обнулили счета за воду в июне, позже возбудили уголовное дело.
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С утра из Советского района приходят сообщения от читателей, что из кранов течет вода, непригодная для использования.
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