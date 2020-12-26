На 99-м году жизни скончался легендарный советский разведчик Джордж Блейк

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 дек – Sputnik. На 99-м году жизни скончался Джордж Блейк – легендарный советский разведчик, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"Нынешний год продолжает свой печальный отсчет. Сегодня не стало легендарного разведчика, полковника СВР России в отставке Джорджа Блейка. Он искренне любил нашу страну, восхищался подвигом народа в Великой Отечественной войне. О нем написаны книги, сняты фильмы. В разведке его очень уважали и ценили. Сам же он в шутку говорил: "Я – иномарка, которая приспособилась к российским дорогам…". Теперь эта иномарка завершила свой почти вековой пробег", - говорится в официальном сообщении СВР.

Джордж Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме (Нидерланды). С 13 лет жил и учился в Египте (его отец – отставной военный, родом из Египта). Вторая мировая война застала юношу в Нидерландах, где он навещал мать. После вторжения Германии в страну родственники бежали в Великобританию, но Блейк остался и участвовал в движении Сопротивления. В 1942 году он все же переехал в Великобританию, где попал в голландскую секцию британской разведки MI6.

В 1948 году Блейк назначен резидентом MI6 в Сеуле, где он должен был собирать сведения о советском Дальнем Востоке, Приморье, Сибири, Маньчжурии. Но когда Сеул был занят северокорейскими войсками в 1950 году, его задержали и направили в лагерь. Весной 1951 года он смог передать записку через корейского офицера в советское посольство и предложил свое сотрудничество. Блейк сообщил ценные сведения об английских спецслужбах.

После перемирия в Корее в 1953 году разведчик возвращается в Лондон, где продолжает работать на английские спецслужбы, откуда передает ценные данные о том, насколько Великобритания и США осведомлены о военных секретах СССР. В своей книге мемуаров он также писал, что рассекретил многих агентов британской разведки – граждан социалистического стран блока.

Благодаря сведениям Джорджа Блейка советская разведка "случайно" вскрыла туннель в Берлине, который прокладывался американской и британской разведкой к линиям связи Группы советских войск в Германии.

Но в 1959 году Блейка предал сотрудник польской разведки, который сообщил американцам, что в Великобритании работает советский разведчик. Блейка приговорили к 42 годам тюрьмы, но спустя 4 года ему смогли организовать побег и доставить в Москву.

Джорджу Блейку получил советское гражданство, ему было присвоено звание полковника внешней разведки. За большие заслуги в деле обеспечения государственной безопасности СССР и России Джордж Блейк был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, "За личное мужество", орденом Дружбы, многими медалями, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке" (порядковый номер 1). Он принимал участие в подготовке сотрудников Службы внешней разведки России.

Блейк написал две книги воспоминаний "Иного выбора нет" и "Прозрачные стены", снялся в нескольких документальных фильмах.