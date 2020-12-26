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Мингорисполком прокомментировал проблемы с водой в Минске
26.12.2020 15:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек – Sputnik. Ухудшение качества воды в двух районах Минска произошло из-за сбоя оборудования насосной станции 2-го подъема "Зеленый луг" 5-го водозабора "Боровляны", сообщил официальный Telegram-канал Мингорисполкома.
"В работе оборудования насосной станции 2-го подъема "Зеленый луг" 5-го водозабора "Боровляны" произошёл сбой. По этой причине сегодня утром могло ухудшиться качество водоснабжения у жителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что
Мингорисполком сообщил, что в пострадавшие районы направили автоцистерны с питьевой водой. Служба 115 ранее назвала адреса, где можно найти такие цистерны:
Сейчас над устранением проблемы работают четыре бригады, они промывают сети водоснабжения. Проводится дополнительный лабораторный контроль качества воды.
"В настоящее время качество воды с насосной станции соответствует всем нормативам, оно также нормализовалось у потребителей по улицам Некрасова, Беды, Восточной, Богдановича," – сообщили в столичной мэрии.
С утра жители Советского района стали сообщать о том, что из кранов течет вода грязно-коричневого цвета. Горячие линии городских служб перегружены, дозвониться практически невозможно. В 115 пояснили, что проблемы с водой, предварительно, могут затянуться до 8:00 28 декабря.
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Некачественная вода в Советском и Центральном районах Минска - из-за сбоя насосного оборудования.
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