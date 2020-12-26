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Мингорисполком прокомментировал проблемы с водой в Минске

26.12.2020 15:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 дек – Sputnik. Ухудшение качества воды в двух районах Минска произошло из-за сбоя оборудования насосной станции 2-го подъема "Зеленый луг" 5-го водозабора "Боровляны", сообщил официальный Telegram-канал Мингорисполкома.

"В работе оборудования насосной станции 2-го подъема "Зеленый луг" 5-го водозабора "Боровляны" произошёл сбой. По этой причине сегодня утром могло ухудшиться качество водоснабжения у жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проблемы возникли по улицам Некрасова, Беды, Восточная, Богдановича, Ломоносова, Корш-Саблина, Гало, Я. Коласа, Сурганова, а также на Калиновского и в квартале Орловской, Гая, Карастояновой, Азизова, Каховской, Куйбышева.

Мингорисполком сообщил, что в пострадавшие районы направили автоцистерны с питьевой водой. Служба 115 ранее назвала адреса, где можно найти такие цистерны:

  • ул. Цнянская, 17;
  • ул. Восточная, дома 44−50;
  • ул. Калиновского, 24;
  • ул. Седых, 56;
  • ул. Якуба Коласа, 21;
  • пересечение улиц Богдановича и Олешева (частный сектор).

Сейчас над устранением проблемы работают четыре бригады, они промывают сети водоснабжения. Проводится дополнительный лабораторный контроль качества воды.

"В настоящее время качество воды с насосной станции соответствует всем нормативам, оно также нормализовалось у потребителей по улицам Некрасова, Беды, Восточной, Богдановича," – сообщили в столичной мэрии.

С утра жители Советского района стали сообщать о том, что из кранов течет вода грязно-коричневого цвета. Горячие линии городских служб перегружены, дозвониться практически невозможно. В 115 пояснили, что проблемы с водой, предварительно, могут затянуться до 8:00 28 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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Некачественная вода в Советском и Центральном районах Минска - из-за сбоя насосного оборудования.
 
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