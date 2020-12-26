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"Не коронавирус": стало известно о причинах смерти разведчика Джорджа Блейка
26.12.2020 18:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек ― Sputnik. Легендарный советский разведчик Джордж Блейк умер из-за возраста, сообщил начальник пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов, его цитирует "Российская газета".
У пожилого мужчины внезапно поднялось давление, после приезда скорой оно нормализовалось, однако позже состояние Блейка вновь ухудшилось и через несколько минут он скончался.
Сообщения о смерти бывшего офицера британской разведки MI6 Джорджа Блейка появились в субботу днем. Из его биографии известно, что британский офицер в свое время перешел на сторону СССР, за свою деятельность в пользу Советского союза получил советское гражданство, звание полковника СВР и ряд государственных наград. Фрагменты его биографии стали мотивами для книг и фильмов.
Соболезнования родным в связи с кончиной легендарного разведчика выразил президент РФ Владимир Путин.
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Бывший британский офицер, сотрудничавший с советской разведкой, скончался в очень солидном возрасте, ему было 98 лет.
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