"Не коронавирус": стало известно о причинах смерти разведчика Джорджа Блейка

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 дек ― Sputnik. Легендарный советский разведчик Джордж Блейк умер из-за возраста, сообщил начальник пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов, его цитирует "Российская газета".

У пожилого мужчины внезапно поднялось давление, после приезда скорой оно нормализовалось, однако позже состояние Блейка вновь ухудшилось и через несколько минут он скончался.

Сообщения о смерти бывшего офицера британской разведки MI6 Джорджа Блейка появились в субботу днем. Из его биографии известно, что британский офицер в свое время перешел на сторону СССР, за свою деятельность в пользу Советского союза получил советское гражданство, звание полковника СВР и ряд государственных наград. Фрагменты его биографии стали мотивами для книг и фильмов.

Соболезнования родным в связи с кончиной легендарного разведчика выразил президент РФ Владимир Путин.