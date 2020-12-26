ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Не коронавирус": стало известно о причинах смерти разведчика Джорджа Блейка

26.12.2020 18:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 дек ― Sputnik. Легендарный советский разведчик Джордж Блейк умер из-за возраста, сообщил начальник пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов, его цитирует "Российская газета". 

© AP / STR
На 99-м году жизни скончался легендарный советский разведчик Джордж Блейк

У пожилого мужчины внезапно поднялось давление, после приезда скорой оно нормализовалось, однако позже состояние Блейка вновь ухудшилось и через несколько минут он скончался.

Сообщения о смерти бывшего офицера британской разведки MI6 Джорджа Блейка появились в субботу днем. Из его биографии известно, что британский офицер в свое время перешел на сторону СССР, за свою деятельность в пользу Советского союза получил советское гражданство, звание полковника СВР и ряд государственных наград. Фрагменты его биографии стали мотивами для книг и фильмов. 

Соболезнования родным в связи с кончиной легендарного разведчика выразил президент РФ Владимир Путин.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший британский офицер, сотрудничавший с советской разведкой, скончался в очень солидном возрасте, ему было 98 лет.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Мингорисполком прокомментировал проблемы с водой в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика