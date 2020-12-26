В Дзержинском районе убили двух человек. Силовики выясняют причины

Источник материала: Tut.by

Следователи устанавливают обстоятельства двойного убийства в Дзержинском районе. Об этом сообщает СК в своем телеграм-канале.



Фото: пресс-служба СК

По данным следствия, 26 декабря в милицию поступило сообщение об обнаружении дома тел 65-летней женщины и 35-летнего мужчины с множественными травмами.

На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра изъяты предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему. Следователями назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинские, которые проводят эксперты ГКСЭ. Совместно с сотрудниками милиции устанавливаются лица, причастные к произошедшему, говорится в сообщении СК,

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 139 (Убийство двух лиц) Уголовного кодекса Беларуси.