"Минскводоканал" не рекомендует пока пить в воду в "аварийных" районах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 дек – Sputnik. "Минскводоканал" не рекомендует пить воду жителям тех районов, где в субботу наблюдались проблемы с водоснабжением, передали в эфире телеканала ОНТ.

В причинах аварии еще разбираются, но основная версия уже озвучена: сбой оборудования насосной станции 2-го подъема "Зеленый луг" 5-го водозабора "Боровляны".

Насос попросту не запустился, поэтому вручную пришлось запускать резервный. Из-за этого давление воды резко подскочило, и в краны минчан попали естественные отложения, которые отслоились с труб после таких неполадок, передали в эфире.

"Рекомендации стандартные: если качество воды отличается от той, которые вы привыкли видеть, временно воздержитесь от ее употребления. И в дальнейшем обращайтесь в 115, для того чтобы мы смогли провести мониторинг там, где есть жалобы", - порекомендовал заместитель начальника производства "Минскводопровод" Иван Цыбин.

Специалист заверил, работы по устранению неполадок планируют закончить сегодня к концу дня.

Работники "Минскводоканала" продолжают усиленно промывать водопроводные сети. Потому сейчас не рекомендуется употреблять воду для питья и готовки: еще сутки понадобятся, чтобы система водоснабжения полностью отчистилась. Окончательное заключение о качестве воды позже выдадут санитарные службы.

Снова проблемы с водой

Утром 26 декабря жители Советского района стали сообщать, что у них из-под кранов течет вода темно-коричневого цвета . Как позже объяснили городские власти, причина – в сбое оборудования насосной станции.

В пострадавшие районы организовали подвоз воды, проводится дополнительный лабораторный контроль качества. Ближе к вечеру Мингорисполком сообщил, что нормальная вода постепенно возвращается в квартиры минчан, где отмечались проблемы: подача воды надлежащего качества восстановлена в границах улиц Некрасова, Беды, Восточной, Богдановича, Цнянской, Якуба Коласа, Беломорской.

Это уже не первые серьезные проблемы с водоснабжением в столице. 24 июня в двух районах Минска - Московском и Фрунзенском - жители жаловались на странный химический запах йода и болота. Запрет на использование воды продлился 4 дня, было заведено уголовное дело, а ситуация попала на личный контроль Александра Лукашенко. Выводы: ЧП произошло по вине сотрудников КУП "Минскводоканал".

16 ноября без воды (а позже и без отопления) остались жители Новой Боровой. Здесь власти заявили, что причина - умышленное повреждение запорной арматуры. 17 ноября отопление в Новой Боровой восстановили, а 18 ноября снова включили воду.

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