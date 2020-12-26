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"Минскводоканал" не рекомендует пока пить в воду в "аварийных" районах
27.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек – Sputnik. "Минскводоканал" не рекомендует пить воду жителям тех районов, где в субботу наблюдались проблемы с водоснабжением, передали в эфире телеканала ОНТ.
© Sputnik / Евгений Одиноков
В причинах аварии еще разбираются, но основная версия
Насос попросту не запустился, поэтому вручную пришлось запускать резервный. Из-за этого давление воды резко подскочило, и в краны минчан попали естественные отложения, которые отслоились с труб после таких неполадок, передали в эфире.
"Рекомендации стандартные: если качество воды отличается от той, которые вы привыкли видеть, временно воздержитесь от ее употребления. И в дальнейшем обращайтесь в 115, для того чтобы мы смогли провести мониторинг там, где есть жалобы", - порекомендовал заместитель начальника производства "Минскводопровод" Иван Цыбин.
Специалист заверил, работы по устранению неполадок планируют закончить сегодня к концу дня.
Работники "Минскводоканала" продолжают усиленно промывать водопроводные сети. Потому сейчас не рекомендуется употреблять воду для питья и готовки: еще сутки понадобятся, чтобы система водоснабжения полностью отчистилась. Окончательное заключение о качестве воды позже выдадут санитарные службы.
Снова проблемы с водой
Утром 26 декабря жители Советского района стали сообщать, что у них из-под кранов течет
В пострадавшие районы организовали подвоз воды, проводится дополнительный лабораторный контроль качества. Ближе к вечеру Мингорисполком сообщил, что нормальная вода постепенно возвращается в квартиры минчан, где отмечались проблемы: подача воды надлежащего качества
Это уже не первые серьезные проблемы с водоснабжением в столице. 24 июня в двух районах Минска - Московском и Фрунзенском - жители жаловались на
16 ноября без воды (а позже и без отопления) остались жители Новой Боровой. Здесь власти заявили, что причина - умышленное повреждение запорной арматуры. 17 ноября отопление в Новой Боровой восстановили, а 18 ноября снова включили воду.
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Окончательное заключение о качестве водопроводной воды санслужбы сделают позже, а все проблемы обещают устранить в субботу к концу дня.
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