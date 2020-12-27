Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 дек - Sputnik. Рыбак провалился под лед в Копыльском районе, подробности случившегося рассказали в МЧС.

Около двух часов дня в субботу очевидец сообщил спасателям, что в озере Богуши в Копыльском районе тонет человек.

Прибывшие на место сотрудники МЧС увидели мужчину, который удерживался на поверхности водоема примерно в 50 метрах от берега. Как оказалось, он пришел на озеро порыбачить, однако лед под ним треснул, и любитель зимней рыбалки оказался в воде.

Работники МЧС при помощи веревки и доски для спасаемого извлекли мужчину из воды и передали бригаде медиков. Его госпитализировали с предварительным диагнозом "общее переохлаждение".

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