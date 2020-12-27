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Рыбак провалился под лед в Копыльском районе
27.12.2020 12:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек - Sputnik. Рыбак провалился под лед в Копыльском районе, подробности случившегося рассказали в МЧС.
© Sputnik / Павел Львов
Около двух часов дня в субботу очевидец сообщил спасателям, что в озере Богуши в Копыльском районе тонет человек.
Прибывшие на место сотрудники МЧС увидели мужчину, который удерживался на поверхности водоема примерно в 50 метрах от берега. Как оказалось, он пришел на озеро порыбачить, однако лед под ним треснул, и любитель зимней рыбалки оказался в воде.
Работники МЧС при помощи веревки и доски для спасаемого извлекли мужчину из воды и передали бригаде медиков. Его госпитализировали с предварительным диагнозом "общее переохлаждение".
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Пострадавший занимался зимней рыбалкой, однако лед под ним треснул, и он оказался в воде. Мужчину госпитализировали.
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