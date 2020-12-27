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Рыбак провалился под лед в Копыльском районе

27.12.2020 12:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 дек - Sputnik. Рыбак провалился под лед в Копыльском районе, подробности случившегося рассказали в МЧС. 

© Sputnik / Павел Львов
Отец и сын провалились под лед и утонули на озере в Полоцком районе

Около двух часов дня в субботу очевидец сообщил спасателям, что в озере Богуши в Копыльском районе тонет человек.

Прибывшие на место сотрудники МЧС увидели мужчину, который удерживался на поверхности водоема примерно в 50 метрах от берега. Как оказалось, он пришел на озеро порыбачить, однако лед под ним треснул, и любитель зимней рыбалки оказался в воде.

Работники МЧС при помощи веревки и доски для спасаемого извлекли мужчину из воды и передали бригаде медиков. Его госпитализировали с предварительным диагнозом "общее переохлаждение".

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Теги: Минск
 
 
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Пострадавший занимался зимней рыбалкой, однако лед под ним треснул, и он оказался в воде. Мужчину госпитализировали.
 
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