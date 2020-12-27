ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Шторм "Белла" оставил без электричества больше 12 тысяч домов во Франции

27.12.2020 16:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 дек - Sputnik. Шторм "Белла" оставил без электричества свыше 12 тысяч домохозяйств на северо-западе Франции.

По данным компании электроснабжения Enedis, в регионе Бретань из-за стихии без электричества остались 6,6 тысячи домов, большинство из них – в департаменте Финистер. В Нормандии шторм также оставил без света 6 тысяч домохозяйств, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя компании Enedis.

Шторм "Белла" обрушился на северо-запад Франции в воскресенье утром. В департаментах Манш и Финистер, где наблюдаются наиболее сильные порывы ветра, объявлен оранжевый (предпоследний) уровень метеоопасности. Еще пять департаментов в центральной части Франции также сохраняют оранжевый уровень.

© AFP 2020 / GLYN KIRK
Поврежденная панель забора, сорванная с опор сильным ветром, на жилой улице в Портслейде на южном побережье Англии

Ранее в некоторых частях Южного Уэльса и на Юге Англии объявили экстренный уровень опасности в связи с порывами ветра, достигающими 96-112 километров в час. Также "желтый" уровень опасности с 26 по 27 декабря был объявлен в Англии, Уэльсе и Юге Шотландии.

В некоторых районах страны уже начались подтопления из-за проливных дождей. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шторм "Белла" обрушился на северо-запад Франции в воскресенье утром. В департаментах, где наблюдаются наиболее сильные порывы ветра, объявлен предпоследний...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Рыбак провалился под лед в Копыльском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика