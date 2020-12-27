Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 дек - Sputnik. Шторм "Белла" оставил без электричества свыше 12 тысяч домохозяйств на северо-западе Франции.

По данным компании электроснабжения Enedis, в регионе Бретань из-за стихии без электричества остались 6,6 тысячи домов, большинство из них – в департаменте Финистер. В Нормандии шторм также оставил без света 6 тысяч домохозяйств, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя компании Enedis.

Шторм "Белла" обрушился на северо-запад Франции в воскресенье утром. В департаментах Манш и Финистер, где наблюдаются наиболее сильные порывы ветра, объявлен оранжевый (предпоследний) уровень метеоопасности. Еще пять департаментов в центральной части Франции также сохраняют оранжевый уровень.

© AFP 2020 / GLYN KIRK Поврежденная панель забора, сорванная с опор сильным ветром, на жилой улице в Портслейде на южном побережье Англии

Ранее в некоторых частях Южного Уэльса и на Юге Англии объявили экстренный уровень опасности в связи с порывами ветра, достигающими 96-112 километров в час. Также "желтый" уровень опасности с 26 по 27 декабря был объявлен в Англии, Уэльсе и Юге Шотландии.

В некоторых районах страны уже начались подтопления из-за проливных дождей.