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В Горецком районе в полынье обнаружили тела двух рыбаков
Источник материала: Tut.by
На водохранилище Днепрец в полынье плавали вещи и рыбацкое снаряжение. Позже водолазы вытащили из воды двух погибших мужчин. Об этом
Сообщение о том, что в полынье на водохранилище Днепрец возле деревни Полящицы Горецкого района плавают вещи и рыбацкое снаряжение, поступило в МЧС 27 декабря в 8.57.
Через четыре часа, в 12.50, водолазы ОСВОД вытащили из воды тела двух мужчин. Одному из погибших 52 года, другому — 37 лет.
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Одному из погибших 52 года, другому - 37 лет.
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