В Горецком районе в полынье обнаружили тела двух рыбаков

Источник материала: Tut.by

На водохранилище Днепрец в полынье плавали вещи и рыбацкое снаряжение. Позже водолазы вытащили из воды двух погибших мужчин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Сообщение о том, что в полынье на водохранилище Днепрец возле деревни Полящицы Горецкого района плавают вещи и рыбацкое снаряжение, поступило в МЧС 27 декабря в 8.57.

Через четыре часа, в 12.50, водолазы ОСВОД вытащили из воды тела двух мужчин. Одному из погибших 52 года, другому — 37 лет.