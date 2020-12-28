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В Горецком районе в полынье обнаружили тела двух рыбаков

28.12.2020 07:55 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На водохранилище Днепрец в полынье плавали вещи и рыбацкое снаряжение. Позже водолазы вытащили из воды двух погибших мужчин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Сообщение о том, что в полынье на водохранилище Днепрец возле деревни Полящицы Горецкого района плавают вещи и рыбацкое снаряжение, поступило в МЧС 27 декабря в 8.57.

Через четыре часа, в 12.50, водолазы ОСВОД вытащили из воды тела двух мужчин. Одному из погибших 52 года, другому — 37 лет.

 
 
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Одному из погибших 52 года, другому - 37 лет.
 
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