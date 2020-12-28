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В Бресте горела кислородная станция. Один человек погиб
Источник материала: Tut.by
64-летний мужчина погиб во время пожара на кислородной станции в Бресте, сообщает
27 декабря в 6.42 спасателям поступило сообщение о пожаре. Огонь разгорелся в кирпичном здании кислородной станции.
Пожар повредил входную дверь, мебель, телевизор, микроволновку, закоптил стены и потолок в кислородном цехе. В огне погиб 64-летний мужчина.
Причина пожара устанавливается.
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Огонь разгорелся 27 декабря в 6.42.
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