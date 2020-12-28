В Бресте горела кислородная станция. Один человек погиб

Источник материала: Tut.by

64-летний мужчина погиб во время пожара на кислородной станции в Бресте, сообщает МЧС .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: МЧС

27 декабря в 6.42 спасателям поступило сообщение о пожаре. Огонь разгорелся в кирпичном здании кислородной станции.

Пожар повредил входную дверь, мебель, телевизор, микроволновку, закоптил стены и потолок в кислородном цехе. В огне погиб 64-летний мужчина.

Причина пожара устанавливается.