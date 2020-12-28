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Тела двух рыбаков нашли в полынье водохранилища в Горецком районе

28.12.2020 09:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Двое рыбаков погибли в Горецком районе в эти выходные, об этом свидетельствуют оперативные данные министерства по чрезвычайным ситуациям.

© Photo : МЧ Беларуси
Рыбак провалился под лед в Копыльском районе

В воскресенье в 8:57 спасателям поступила информация, что в полынье на водохранилище Днепрец плавают чьи-то вещи и рыболовецкие снасти.

Искусственный водоем находится поблизости от деревни Полящицы Паршинского сельского совета в Горецком районе.

На место происшествия отправились водолазы ОСВОД. В 12:50 они извлекли из воды тела двоих человек - погибшими оказались мужчины 37 и 52 лет.

Напомним, что с наступлением холодного времени года в республике участились происшествия на льду, порой – со смертельным исходом.

Так, двое подростков провалились под лед на озере Верхнее в агрогородке Езеры. Один мальчик погиб, второго удалось спасти - с диагнозом "общее переохлаждение" он был госпитализирован.

Ранее на озере Сосна в Витебской области утонул 35-летний рыбак - он с другом отправился на водоем с деревянной лодкой, которая перевернулась в 600 метрах от берега.

Как ранее напоминали в МЧС, лед, который кажется прочным, на деле может оказаться достаточно тонким, поэтому выходить на него связано с риском для жизни. Нужно учитывать, что в ледяной воде достаточно провести несколько минут, чтобы охладиться до состояния, из которого уже невозможно восстановление жизненно важных функций организма.

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Теги: Минск
 
 
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Любители зимнего лова рыбы оказались подо льдом на водохранилище в выходные, и их тела пришлось извлекать с помощью водолазов.
 
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