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Тела двух рыбаков нашли в полынье водохранилища в Горецком районе
28.12.2020 09:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Двое рыбаков погибли в Горецком районе в эти выходные, об этом свидетельствуют оперативные данные министерства по чрезвычайным ситуациям.
© Photo : МЧ Беларуси
В воскресенье в 8:57 спасателям поступила информация, что в полынье на водохранилище Днепрец плавают чьи-то вещи и рыболовецкие снасти.
Искусственный водоем находится поблизости от деревни Полящицы Паршинского сельского совета в Горецком районе.
На место происшествия отправились водолазы ОСВОД. В 12:50 они извлекли из воды тела двоих человек - погибшими оказались мужчины 37 и 52 лет.
Напомним, что с наступлением холодного времени года в республике участились происшествия на льду, порой – со смертельным исходом.
Так, двое подростков
Ранее на озере Сосна в Витебской области
Как ранее напоминали в МЧС, лед, который кажется прочным, на деле может оказаться достаточно тонким, поэтому выходить на него связано с риском для жизни. Нужно учитывать, что в ледяной воде достаточно провести несколько минут, чтобы охладиться до состояния, из которого уже невозможно восстановление жизненно важных функций организма.
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Любители зимнего лова рыбы оказались подо льдом на водохранилище в выходные, и их тела пришлось извлекать с помощью водолазов.
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