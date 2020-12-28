Российское рыболовецкое судно затонуло в Баренцевом море

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Рыболовецкое судно "Онега" затонуло в Баренцевом море, на борту находилось 19 рыбаков – вероятнее всего, граждане РФ, сообщили в российском союзе моряков.

Пока удалось спасти двоих членов экипажа – матроса и штурмана. В воде они находились в защитных гидрокостюмах. Их состояние удовлетворительное. Судьба остальных остается пока неизвестна.

По данным МЧС России, портом приписки рыболовецкого судна "Онега" является Мурманск. Известно, что крушение произошло вблизи Новой земли в Архангельской области на расстоянии 300 морских миль от берега. Сигнал бедствия с судна "Онега" подал спасательный буй.

Район считается очень сложным и попадание за борт там опасно. Ситуацию усугубляют непростые погодные условия.

Транспортная прокуратура России по факту случившегося начала проверку. По предварительным сведениям, причиной затопления судна стало обледенение. Об угрозе и неблагоприятных погодных условиях экипаж знал.

Экипаж судна "Войково" ищет пропавших рыбаков. Еще три судна добираются в район катастрофы.

Рыболовецкое судно "Онега" произведено в Норвегии и было спущено на воду в 1979 году. Его вместимость 358 тонн. Судно было продано в августе 2020 года новому собственнику – рыболовецкому колхозу имени Калинина.

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