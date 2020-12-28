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На затонувшем в Баренцевом море траулере "Онега" могли быть белорусы
28.12.2020 11:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Среди членов экипажа рыболовецкого судна, потерпевшего бедствие в Баренцевом море, могли быть уроженцы Минской и Брестской областей, об этом сообщает
Также кроме россиян на "Онеге" работали украинцы и один гражданин Сьерра-Леоне.
По предварительным данным, рыболовецкое судно "Онега" в результате обледенения
Всего на борту находились 19 человек. Двоих удалось спасти. Список экипажа сейчас уточняется.
Губернатор Мурманской области распорядился оказать необходимую помощь семьям моряков затонувшего судна.
Затонувший траулер был произведен в Норвегии и был спущен на воду в 1979 году. Промыслом рыбы судно занималось под российским флагом и принадлежало одному из предприятий Мурманской области.
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Региональные власти и дипломаты сейчас уточняют список моряков, их родственникам будет оказана необходимая помощь
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