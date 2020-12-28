Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Среди членов экипажа рыболовецкого судна, потерпевшего бедствие в Баренцевом море, могли быть уроженцы Минской и Брестской областей, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Также кроме россиян на "Онеге" работали украинцы и один гражданин Сьерра-Леоне.

По предварительным данным, рыболовецкое судно "Онега" в результате обледенения перевернулось и затонуло в акватории Баренцево моря вблизи Новой Земли в Архангельской области. Экстренные службы оценивают шансы обнаружить пропавших без вести живыми как минимальные.

Всего на борту находились 19 человек. Двоих удалось спасти. Список экипажа сейчас уточняется.

Губернатор Мурманской области распорядился оказать необходимую помощь семьям моряков затонувшего судна.

Затонувший траулер был произведен в Норвегии и был спущен на воду в 1979 году. Промыслом рыбы судно занималось под российским флагом и принадлежало одному из предприятий Мурманской области.

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