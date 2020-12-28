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Почти на $12 тысяч: большую партию пиротехники изъяла милиция в Пинске

28.12.2020 13:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Правоохранители в Пинске изъяли пиротехнику почти на 12 тысяч долларов, такую информацию сообщила в понедельник пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

© Photo : Пресс-служба МЧС России
В Ростове-на-Дону загорелся торговый павильон с фейерверками

В одном из торговых павильонов Пинска милиционеры изъяли 4 227 единиц товара на общую сумму 30 тысяч белорусских рублей (около 12 тысяч долларов). Как выяснилось, 35-летняя продавец знала о запрете на продажу пиротехники, но все равно занималась реализацией.

По данному факту проводится проверка.

В МВД напомнили, что за незаконную реализацию пиротехники физическому лицу грозит штраф в размере от 10 до 50 базовых величин. А для индивидуальных предпринимателей – от 10 до 200 базовых величин. Юридическое лицо за незаконную реализацию пиротехники заплатит до 500 базовых величин.

Запрет на реализацию пиротехнических изделий был введен в Беларуси 11 августа после того, как в стране начались массовые протестные акции. Приобретать и реализовывать пиротехнику первого (низшего) класса опасности разрешили только в конце декабря. К ней относятся бенгальские огни, хлопушки и тортовые свечи. Фейерверки и петарды по-прежнему остаются под запретом.

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Теги: Минск
 
 
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Торговать пиротехническими изделиями в Беларуси разрешено только первого (низшего) класса опасности.
 
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