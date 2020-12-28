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Почти на $12 тысяч: большую партию пиротехники изъяла милиция в Пинске
28.12.2020 13:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Правоохранители в Пинске изъяли пиротехнику почти на 12 тысяч долларов, такую информацию сообщила в понедельник пресс-служба УВД Брестского облисполкома.
© Photo : Пресс-служба МЧС России
В одном из торговых павильонов Пинска милиционеры изъяли 4 227 единиц товара на общую сумму 30 тысяч белорусских рублей (около 12 тысяч долларов). Как выяснилось, 35-летняя продавец знала о запрете на продажу пиротехники, но все равно занималась реализацией.
По данному факту проводится проверка.
В МВД напомнили, что за незаконную реализацию пиротехники физическому лицу
Запрет на реализацию пиротехнических изделий был
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Торговать пиротехническими изделиями в Беларуси разрешено только первого (низшего) класса опасности.
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