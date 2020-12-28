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Минского почтальона будут судить за месть милиционерам
28.12.2020 14:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек - Sputnik. Суд Первомайского района Минска рассмотрит уголовное дело в отношении минского почтальона, которая из мести выложила в Telegram-канал личные данные сотрудников милиции, сообщили в суде.
© Sputnik / Алексей Майшев
В отношении минчанки
"29 декабря в 10:00 состоится первое судебное заседание по уголовному делу о незаконном собирании либо распространении информации о частной жизни", - сообщили в суде Sputnik в понедельник в суде Первомайского района.
Почтальон РУП "Белпочта" обвиняется в том, что имея умысел на незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни, составляющих личную и семейную тайну "из мести сотрудникам милиции и по мотивам политической вражды, связанной с электоральной кампанией, распространила личные данные и данные о месте жительства сотрудников ОВД в Telegram-канале".
Как ранее сообщило УСК по Минску, уголовное дело в отношении минчанки было возбуждено
© Sputnik / Дмитрий Коробейников
Во время допроса женщина пояснила, что накануне милиционеры за совершение административного правонарушения задержали ее родственницу.
"Увидев в различных Telegram-каналах призывы распространять конфиденциальные данные правоохранителей, обвиняемая решила отомстить им", - рассказали в УСК.
Действия почтальона квалифицированы по ч.1 ст. 179 (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекшие причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших) Уголовного кодекса Беларуси, к ней применена мера пресечения в виде личного поручительства.
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Женщина обвиняется в том, что выложила в мессенджер личные данные 35 человек, среди которых сотрудники милиции и их близкие.
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