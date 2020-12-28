Минского почтальона будут судить за месть милиционерам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек - Sputnik. Суд Первомайского района Минска рассмотрит уголовное дело в отношении минского почтальона, которая из мести выложила в Telegram-канал личные данные сотрудников милиции, сообщили в суде.

В отношении минчанки возбуждено уголовное дело , санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, либо штраф, или арест.

"29 декабря в 10:00 состоится первое судебное заседание по уголовному делу о незаконном собирании либо распространении информации о частной жизни", - сообщили в суде Sputnik в понедельник в суде Первомайского района.

Почтальон РУП "Белпочта" обвиняется в том, что имея умысел на незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни, составляющих личную и семейную тайну "из мести сотрудникам милиции и по мотивам политической вражды, связанной с электоральной кампанией, распространила личные данные и данные о месте жительства сотрудников ОВД в Telegram-канале".

Как ранее сообщило УСК по Минску, уголовное дело в отношении минчанки было возбуждено по факту незаконного собирания и распространения информации о частной жизни 35 человек, в числе которых - сотрудники милиции. По версии следствия, данные действия почтальона нанесли вред правам и свободам потерпевших, а также нарушили их конституционное право на защиту от незаконного вмешательства в личную и семейную жизнь.

Во время допроса женщина пояснила, что накануне милиционеры за совершение административного правонарушения задержали ее родственницу.

"Увидев в различных Telegram-каналах призывы распространять конфиденциальные данные правоохранителей, обвиняемая решила отомстить им", - рассказали в УСК.

Действия почтальона квалифицированы по ч.1 ст. 179 (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекшие причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших) Уголовного кодекса Беларуси, к ней применена мера пресечения в виде личного поручительства.

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