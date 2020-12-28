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СК и финансовая милиция разбираются с криминальным банкротством в Пинске

28.12.2020 15:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек - Sputnik. Руководитель пинской деревообрабатывающей фирмы подозревается в криминальном банкротстве, чтобы не возвращать долги кредиторам, сообщили в Комитете государственного контроля Беларуси.

По материалам финансовой милиции Пинским межрайотделом Следственного комитета в отношении директора предприятия возбуждены два уголовных дела - по ч. 2 ст. 240 (преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство) и ст. 241 (препятствование возмещению убытков кредитору (кредиторам) Уголовного кодекса. 

© Photo : Следственный комитет
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"Как установили сотрудники ДФР, директор пинского частного предприятия по деревообработке намеренно довел фирму до банкротства, чтобы не возмещать убытки кредиторам и не погашать просроченную задолженность", - сообщили Sputnik в понедельник в КГК.

По данным следствия, в 2017-2018 годах пинский коммерсант через аффилированные структуры вывел основные и оборотные средства предприятия – квартиру, дорогостоящий деревообрабатывающий станок, долгосрочные денежные займы. Таким образом, он усугубил неплатежеспособность своей фирмы и искусственно создал финансовую ситуацию, при которой погашение задолженности стало невозможным, рассказали сотрудники финансовой милиции. В результате кредиторам причинен ущерб на сумму свыше 79 тысяч рублей.

Поскольку неплатежеспособность должника приняла устойчивый характер, один из кредиторов пинской фирмы обратился в экономический суд Брестской области с заявлением, по которому в октябре 2018 года было возбуждено производство о банкротстве и открыто конкурсное производство.

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Теги: Минск
 
 
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У одного из кредиторов, которым перестал платить пинский коммерсант, не выдержали нервы и он обратился с иском в суд.
 
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