Милиция искала спонсоров протестов, а нашла целую финансовую пирамиду

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 28 дек – Sputnik. Организатора финансовой пирамиды, который взял у десятков горожан как минимум 300 тысяч рублей и обещал высокий процент дохода, объявили в розыск в Гродно.

Вычислить преступную схему удалось во время проверки ОБЭП, которая проверяла спонсорские организации протестного движения, сообщает пресс-служба МВД. Выяснилось, что одна из финансовых организаций не только предоставляла быстрые займы, но и предлагала клиентам вносить деньги под очень высокие проценты.

Юрлицо начало работать в Гродно весной 2014 года. Правоохранители показывают один из договоров, в котором фирма получает 70 тысяч рублей у физического лица и обязуется к 2017 году заплатить доход – 48 процентов годовых.

Заманчивым предложением воспользовалось несколько человек и передали фирме крупные суммы денег. Эти деньги владелец фирмы пустил в оборот, начав раздавать в виде быстрых кредитов. В первые годы бизнес-схема работала: вкладчики получали обещанные проценты и приводили новых из круга своих знакомых.

Но вскоре схема дала сбой. Спустя четыре года обещанный процент дохода снизился вдвое. А в начале 2020 года фирма заявила о банкротстве. Свои вклады забрать смогли не все.

В отношении 33-летнего жителя Гродно, который создал финансовую пирамиду, возбудили уголовное дело за мошенничество. Первоначально было установлено, что мужчина получил не менее 300 тысяч рублей от семи человек. Во время оперативного расследования выявили около двух десятков обманутых вкладчиков. Сам владелец фирмы скрылся за границей.