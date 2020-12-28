Житель Брестчины лишился 3000 долларов, которые забыл в туалете на заправке

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 28 дек – Sputnik. Житель Брестской области оставил сумку с тремя тысячами долларов в туалете на заправке в Лепеле, вскоре их унес оттуда житель Минска, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел 25 декабря около 12 часов дня.

"Предприниматель из Брестской области вместе с женой отправился в Полоцк, чтобы закупить новое оборудование для своей фирмы. По дороге супруги заехали на заправку в Лепеле, где мужчина решил сходить в туалет, на всякий случай он прихватил с собой сумку с деньгами", - отметили в пресс-службе.

Посетив уборную, брестчане продолжили путь. Лишь через 30 километров пути, предприниматель спохватился, что забыл деньги на заправке. По дороге супруги позвонили на АЗС и попросили оператора проверить кабинки в уборной.

Узнав, что сумка с деньгами пропала, предприниматель сразу позвонил в милицию. На место выехали сотрудники УгРо Лепельского РОВД.

"Сотрудники милиции выяснили, что за то время пока пострадавшие хватились пропажи, на заправке побывало большое количество людей, поскольку АЗС находится на оживленном участке трассы. Это усложняло поиски, поскольку злоумышленник мог отправиться в любую точку страны", - подчеркнули в УВД.

Тщательно отработав круг подозреваемых, оперативники вышли на 47-летнего жителя Минска. Минчанин всячески отрицал свою вину, но затем признался, что это он взял деньги.

Подозреваемый рассказал, что зашел в туалет и, обратив внимание на забытую сумку, забрал ее. Когда же минчанин увидел в сумке доллары, то поспешил уехать с АЗС. Деньги мужчина отвез на сохранение к матери, забрав оттуда 200$ на расходы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, при этом, как отметили сотрудники милиции, задержанный был далеко не первым, кто посетил туалет после того, как там забыл свою сумку брестчанин.

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