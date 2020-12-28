Поисково-спасательная операция в Баренцевом море продлится не менее суток

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Компания "Росрыболовство" полагает, что к трагедии в Баренцевом море, где затонул траулер "Онега", привело сочетание факторов: неблагоприятные погодные условия и нарушение мер безопасности.

Свои выводы сделает транспортная прокуратура – по факту крушения судна назначена проверка.

Что произошло?

Сообщение о происшествии в Баренцевом море поступило рано утром в понедельник 28 декабря. Сигналы бедствия подал экипаж, а также спасательный буй. По первоначальным данным, судно перевернулось и затонуло из-за обледенения.

На борту находились 19 человек. Двоим удалось выжить, их подобрал подоспевший траулер "Войково".

Штурман и моряк "Онеги" рассказали, что судно опасно накренилось, когда рыбаки вытаскивали трал с уловом. Воспользоваться шлюпкой или спасательным плотом команда не успела. Выжившие оказались в воде в гидрокостюмах и держали на плаву еще одного товарища, но тот быстро потерял силы и утонул.

Кто был на борту?

На потерпевшем крушение судне "Онега" находились рыбаки из Мурманской, Архангельской, Курской и Ростовской областей. Информация о белорусах , как и других иностранных гражданах, бывших на борту затонувшего траулера, не подтвердилась.

17 членов экипажа пока числятся пропавшими без вести. Авиация Северного флота заявляла о готовности вылететь в район поисков, но сделать это не позволяют погодные условия: высота волн достигает 4 метров, 20-градусный мороз и порывы ветра до 30 метров в секунду. Экстренные службы уже делают выводы, что шансов обнаружить моряков живыми крайне мало.

Что происходит сейчас?

В середине дня к месту происшествия (300 морских миль от Мурманска) был направлен противолодочный самолет Ил-38. На его борту есть четыре спасательных капсулы. Но сообщается, что на месте он выполняет визуальное сопровождение судов, которые проводят поиск пострадавших.

Кому принадлежит судно?

Траулер "Онега" был построен в Норвегии в 1979 году. В море судно занималось промыслом под российским флагом. В августе 2020 года собственник сменился: новым владельцем стал рыболовецкий колхоз имени Калинина. Также известно, что осенью "Онега" прошла освидетельствование и была технически исправна.

Согласно данным онлайн-сервиса Marine Traffic в плавание "Онега" отправилась 11 декабря, а последний раз траулер заходил в норвежский порт Киркенес – 14-го.

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