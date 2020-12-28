Подросток-бесправник на Mercedes врезался в поезд в Пружанском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Несовершеннолетний бесправник на легковом автомобиле совершил столкновение с поездом в Пружанском районе, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.

Авария произошла накануне вечером, в воскресенье 27 декабря, на железнодорожном переезде возле населенного пункта Ткачи.

"Автомобиль Mercedes-Benz проехал на запрещающий сигнал и столкнулся с двигавшимся составом", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что за рулем машины был 16-летний подросток, учащийся колледжа, в авто в качестве пассажира находился его знакомый. Они в ДТП не пострадали.

Инспекторы ГАИ выяснили, что молодой человек водительские права никогда не получал. Задержка в движении поезда составила более часа.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.