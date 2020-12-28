ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Подросток-бесправник на Mercedes врезался в поезд в Пружанском районе

28.12.2020 16:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Несовершеннолетний бесправник на легковом автомобиле совершил столкновение с поездом в Пружанском районе, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.

© CC0 / Pixabay / music4life
Мужчина погиб под колесами поезда в Пружанском районе

Авария произошла накануне вечером, в воскресенье 27 декабря, на железнодорожном переезде возле населенного пункта Ткачи.

"Автомобиль Mercedes-Benz проехал на запрещающий сигнал и столкнулся с двигавшимся составом", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что за рулем машины был 16-летний подросток, учащийся колледжа, в авто в качестве пассажира находился его знакомый. Они в ДТП не пострадали.

Инспекторы ГАИ выяснили, что молодой человек водительские права никогда не получал. Задержка в движении поезда составила более часа.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В машине кроме водителя находился его приятель, к счастью, молодые люди в аварии травм не получили.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Поисково-спасательная операция в Баренцевом море продлится не менее суток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика