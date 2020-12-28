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Подросток-бесправник на Mercedes врезался в поезд в Пружанском районе
28.12.2020 16:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Несовершеннолетний бесправник на легковом автомобиле совершил столкновение с поездом в Пружанском районе, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.
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Авария произошла накануне вечером, в воскресенье 27 декабря, на железнодорожном переезде возле населенного пункта Ткачи.
"Автомобиль Mercedes-Benz проехал на запрещающий сигнал и столкнулся с двигавшимся составом", – сказали в ГАИ.
Там также отметили, что за рулем машины был 16-летний подросток, учащийся колледжа, в авто в качестве пассажира находился его знакомый. Они в ДТП не пострадали.
Инспекторы ГАИ выяснили, что молодой человек водительские права никогда не получал. Задержка в движении поезда составила более часа.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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В машине кроме водителя находился его приятель, к счастью, молодые люди в аварии травм не получили.
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