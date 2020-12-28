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Женщина с новорожденным выпали из окна 7 этажа в Бобруйске. Женщина погибла, ребенок выжил

28.12.2020 16:59 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске из окна многоэтажки выпала женщина с новорожденным ребенком, сообщает «Коммерческий курьер». Ребенок выжил, мать — нет.


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

В четверг, 24 декабря, около 23.00 из окна 7 этажа дома на проспекте Строителей выпала 31-летняя женщина с новорожденным сыном на руках. Женщина погибла, ребенок выжил — он в больнице.

Погибшая состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 
 
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