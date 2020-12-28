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Женщина с новорожденным выпали из окна 7 этажа в Бобруйске. Женщина погибла, ребенок выжил
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске из окна многоэтажки выпала женщина с новорожденным ребенком,
В четверг, 24 декабря, около 23.00 из окна 7 этажа дома на проспекте Строителей выпала 31-летняя женщина с новорожденным сыном на руках. Женщина погибла, ребенок выжил — он в больнице.
Погибшая состояла на учете в психоневрологическом диспансере.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Новорожденный мальчик в больнице.
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