Женщина с новорожденным выпали из окна 7 этажа в Бобруйске. Женщина погибла, ребенок выжил

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске из окна многоэтажки выпала женщина с новорожденным ребенком, сообщает «Коммерческий курьер». Ребенок выжил, мать — нет.



Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

В четверг, 24 декабря, около 23.00 из окна 7 этажа дома на проспекте Строителей выпала 31-летняя женщина с новорожденным сыном на руках. Женщина погибла, ребенок выжил — он в больнице.

Погибшая состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.