Трагедия в Бобруйске: женщина и новорожденный ребенок выпали из окна

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины, которая с новорожденным ребенком выпала из окна 7-го этажа в Бобруйске, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Ребенку, который чуть не погиб вместе с матерью, чуть более недели от роду, он госпитализирован. Трагедия случилась поздним вечером 24 декабря.

"Жительница Бобруйска, 1989 года рождения, вместе с новорожденным ребенком выпали из окна, которое расположено на 7-м этаже", – сообщили Sputnik в понедельник в УСК Могилевской области.

По данным экспертов, гражданка от полученных травм скончалась на месте. Малыша телесными повреждениями различной степени тяжести доставили в больницу, сейчас за его жизнь борются медики.

Следователи уточнили, что женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере. По данному факту возбуждено уголовное дело за покушение на убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

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