Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Американский аниматор и режиссер Так Такер умер в США в возрасте 59 лет, сообщил ресурс Variety .

Его семья проинформировала о смерти мультипликатора в Facebook: "С тяжелым и разбитым сердцем объявляем о смерти Такера, отца, мужа, сына, брата и дяди. Мы знаем, что его любили все, с кем он встречался".

Причина смерти режиссера не сообщается.

Такер родился в 1961 году. Первой его работой в анимации стал фильм 1987 года "Пиноккио и Император ночи", где он был художником-постановщиком. Такер участвовал в создании "Русалочки" в 1989 году, мультсериалов "Ох уж эти детки", "Симпсоны", "Губка Боб" и "Эй, Арнольд".