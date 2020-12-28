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Режиссер мультфильма "Губка Боб" скончался в США

29.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Американский аниматор и режиссер Так Такер умер в США в возрасте 59 лет, сообщил ресурс Variety.

Sputnik
Режиссер "Приключений Незнайки" Александр Боголюбов умер в Москве

Его семья проинформировала о смерти мультипликатора в Facebook: "С тяжелым и разбитым сердцем объявляем о смерти Такера, отца, мужа, сына, брата и дяди. Мы знаем, что его любили все, с кем он встречался".

Причина смерти режиссера не сообщается.

Такер родился в 1961 году. Первой его работой в анимации стал фильм 1987 года "Пиноккио и Император ночи", где он был художником-постановщиком. Такер участвовал в создании "Русалочки" в 1989 году, мультсериалов "Ох уж эти детки", "Симпсоны", "Губка Боб" и "Эй, Арнольд".

 
Теги: Минск
 
 
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Информацию о смерти режиссера, работавшего над культовыми мультсериалами "Симпсоны" и "Губка Боб", сообщила его семья.
 
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