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"Плот" из белорусских сигарет поймали литовские пограничники в Вилии

29.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Литовские пограничники выловили из реки Вилии "плот" контрабандистов, которые планировали переправить на нем в республику белорусские сигареты, сообщила пограничная служба соседней страны.

© Photo : Lietuvos muitinė
Белорус пытался ввезти в Литву контрабандных сигарет почти на 2 млн евро

Нелегальный груз был обнаружен в районе населенного пункта Швенченис – где литовско-белорусская граница проходит по середине реки.

"Пограничники зашли в реку и вытащили плот на берег. В коробках, обернутых полиэтиленом, контрабандисты из Беларуси пытались перевезти 500 пачек сигарет с белорусскими марками", – сказали в службе.

Там также уточнили, что к грузу был прикреплен передатчик GPS, который обычно используется для отслеживания перемещения контрабанды.

По факту начато административное производство, погранслужба выясняет, кто мог быть получателем табачных изделий.

 
Теги: Минск
 
 
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К грузу был прикреплен передатчик GPS, который обычно используется для отслеживания перемещения контрабанды.
 
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