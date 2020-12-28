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"Плот" из белорусских сигарет поймали литовские пограничники в Вилии
29.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Литовские пограничники выловили из реки Вилии "плот" контрабандистов, которые планировали переправить на нем в республику белорусские сигареты, сообщила пограничная служба соседней страны.
© Photo : Lietuvos muitinė
Нелегальный груз был обнаружен в районе населенного пункта Швенченис – где литовско-белорусская граница проходит по середине реки.
"Пограничники зашли в реку и вытащили плот на берег. В коробках, обернутых полиэтиленом, контрабандисты из Беларуси пытались перевезти 500 пачек сигарет с белорусскими марками", – сказали в службе.
Там также уточнили, что к грузу был прикреплен передатчик GPS, который обычно используется для отслеживания перемещения контрабанды.
По факту начато административное производство, погранслужба выясняет, кто мог быть получателем табачных изделий.
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К грузу был прикреплен передатчик GPS, который обычно используется для отслеживания перемещения контрабанды.
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