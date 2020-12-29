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Белорус "заложил" взрывное устройство на вокзале в Варшаве

29.12.2020 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Звонившего удалось оперативно установить и задержать. Прокуратура Варшавы проводит расследование, подозреваемому грозит до восьми лет заключения, сообщает польская полиция.

© Photo : VSAT
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Звонок в штаб-квартиру варшавской полиции района Охота поступил за несколько минут до 22:00 по местному времени (00:00 по Минску). Неизвестный рассказал, что заложил взрывное устройство в здании Западного вокзала. По информации мужчины, бомба должна была сработать через час.

Место происшествия было экстренно оцеплено и обследовано саперами. Сведения о взрывном устройстве не подтвердились. Но полиции удалось быстро установить личность "минера". Дежурный офицер попросту перезвонил и номер полиции отобразился на дисплее подозреваемого.

Им оказался 34-летний уроженец Беларуси. В полицию он позвонил в состоянии опьянения: в выдыхаемых парах воздуха обнаружено более одного промилле алкоголя.

Эвакуация пассажиров и персонала не потребовалась, так как сообщение быстро признали ложным. Сейчас подозреваемого поместили под стражу. По уголовному кодексу Польши ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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Теги: Минск
 
 
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За два часа до Рождества польская полиция была поднята по тревоге из-за сообщения о грозящей опасности.
 
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