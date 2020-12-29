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"Слила" данные милиционеров в сеть: почтальона судят в Минске
29.12.2020 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек - Sputnik. Суд Первомайского района столицы начал рассмотрение уголовного дела в отношении почтальона за то, что она выложила в интернет личные данные сотрудников милиции.
Как передает корреспондент Sputnik из зала суда, начало судебного рассмотрения задержалось из-за того, что в суд к назначенному времени не явился прокурор. Судья приняла решение отложить начало суда и ждать, когда придет государственный обвинитель. Она попросила участников процесса "не расходиться".
В суд пришли обвиняемая, ее защитник, а также несколько потерпевших сотрудников милиции.
Сотрудница РУП "Белпочта"
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Сотрудница "Белпочты" признала вину частично, обвиняемая не под стражей, к ней применена мера пресечения в виде поручительства.
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