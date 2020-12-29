ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Слила" данные милиционеров в сеть: почтальона судят в Минске

29.12.2020 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек - Sputnik. Суд Первомайского района столицы начал рассмотрение уголовного дела в отношении почтальона за то, что она выложила в интернет личные данные сотрудников милиции.

Как передает корреспондент Sputnik из зала суда, начало судебного рассмотрения задержалось из-за того, что в суд к назначенному времени не явился прокурор. Судья приняла решение отложить начало суда и ждать, когда придет государственный обвинитель. Она попросила участников процесса "не расходиться".

В суд пришли обвиняемая, ее защитник, а также несколько потерпевших сотрудников милиции.

Сотрудница РУП "Белпочта" обвиняется в том, что, имея умысел на незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни, составляющих личную и семейную тайну, "из мести сотрудникам милиции и по мотивам политической вражды, связанной с электоральной кампанией, распространила личные данные и данные о месте жительства сотрудников ОВД в Telegram-канале".

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудница "Белпочты" признала вину частично, обвиняемая не под стражей, к ней применена мера пресечения в виде поручительства.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Белорус "заложил" взрывное устройство на вокзале в Варшаве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика