"Слила" данные милиционеров в сеть: почтальона судят в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек - Sputnik. Суд Первомайского района столицы начал рассмотрение уголовного дела в отношении почтальона за то, что она выложила в интернет личные данные сотрудников милиции.

Как передает корреспондент Sputnik из зала суда, начало судебного рассмотрения задержалось из-за того, что в суд к назначенному времени не явился прокурор. Судья приняла решение отложить начало суда и ждать, когда придет государственный обвинитель. Она попросила участников процесса "не расходиться".

В суд пришли обвиняемая, ее защитник, а также несколько потерпевших сотрудников милиции.

Сотрудница РУП "Белпочта" обвиняется в том , что, имея умысел на незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни, составляющих личную и семейную тайну, "из мести сотрудникам милиции и по мотивам политической вражды, связанной с электоральной кампанией, распространила личные данные и данные о месте жительства сотрудников ОВД в Telegram-канале".

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