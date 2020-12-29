Экс-глава МВД Караев об акциях протеста: без насилия было невозможно

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Без насилия во время акций протеста в Беларуси было невозможно, заявил экс-глава МВД республики Юрий Караев в интервью брестскому блогеру Алексею Голикову.

Глубоко верующий человек

Караев сказал, что он верит в бога, но обряд крещения прошел лишь в 42 года (сейчас экс-министру 54 - Sputnik). По его мнению, новозаветное христианство не приемлет насилие, но "жизнь такова, что если мы не будем защищать большинство от меньшинства, будет хаос".

"Какие-то отступления все же должны быть. Для сохранения общественного порядка минимальное насилие нужно было, без него невозможно", - отметил инспектор по Гродненской области.

Он добавил, что организовывал не насилие, а охрану общественного порядка.

"Я издал приказ об организации охраны порядка, чтобы функционировали все объекты жизнедеятельности, транспортные артерии, коммуникации", - уточнил экс-министр.

Настоящий патриот

Юрий Караев отметил, что он "убежденный государственник и настоящий патриот", и защита интересов государства – смысл его жизни. По его словам, одним людям на государство может быть фиолетово, но есть те, кто должен интересы страны защищать.

"Что сформировало во мне этот приоритет? Долгая многолетняя служба. Если с 17 лет ты в погонах, служишь, то и формируются соответствующие привычки, наклонности, образ жизни. С военного училища тебе внушают, что придется отвечать за людей, прививают чувство ответственности и растят в тебе государственника", - подчеркнул он.

Координатор силовых структур

Также Юрий Караев рассказал про свою нынешнюю должность: в октябре он был назначен помощником президента–инспектором по Гродненской области.

"Это тот, кто инспектирует, проверяет истинное положение дел во всех отраслях. Ни в коем случае не надзиратель или надсмотрщик. Основные обязанности – работа с кадрами: их подбор, назначение, положение дел в трудовых и служебных коллективах. А также стройка, ЖКХ, экономика, промышленность, благоустройство города", - констатировал он.

Экс-министр пояснил, что, помимо всего прочего, исполняет роль координатора силовых структур по Гродненской области и что на прием к нему достаточно легко попасть.

"Провожу приемы граждан в том или ином районе, чтобы употреблять жизненные потребности людей. Попасть ко мне не так сложно, хотя многие думают, что невозможно. Как в наше время можно кого-то куда-то не пустить? Так что сказки про то, что кто-то до кого-то не достучался – действительно, сказки", - резюмировал Караев.

Напомним, что массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа , на которых, по данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. При разгонах протестующих силовики использовали спецсредства: слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

В декабре в МВД заявили, что создали специальную картотеку участников несанкционированных акций, и пообещали обещают собрать максимальную информацию о тех, кто "когда-либо принимал или принимает участие в беспорядках или бесцельных брожениях по столице".

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