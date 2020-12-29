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Экс-глава МВД Караев об акциях протеста: без насилия было невозможно
29.12.2020 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек – Sputnik. Без насилия во время
Глубоко верующий человек
Караев сказал, что он верит в бога, но обряд крещения прошел лишь в 42 года (сейчас экс-министру 54 - Sputnik). По его мнению, новозаветное христианство не приемлет насилие, но "жизнь такова, что если мы не будем защищать большинство от меньшинства, будет хаос".
"Какие-то отступления все же должны быть. Для сохранения общественного порядка минимальное насилие нужно было, без него невозможно", - отметил инспектор по Гродненской области.
Он добавил, что организовывал не насилие, а охрану общественного порядка.
"Я издал приказ об организации охраны порядка, чтобы функционировали все объекты жизнедеятельности, транспортные артерии, коммуникации", - уточнил экс-министр.
© Sputnik / Виктор Толочко
Настоящий патриот
Юрий Караев отметил, что он "убежденный государственник и настоящий патриот", и защита интересов государства – смысл его жизни. По его словам, одним людям на государство может быть фиолетово, но есть те, кто должен интересы страны защищать.
"Что сформировало во мне этот приоритет? Долгая многолетняя служба. Если с 17 лет ты в погонах, служишь, то и формируются соответствующие привычки, наклонности, образ жизни. С военного училища тебе внушают, что придется отвечать за людей, прививают чувство ответственности и растят в тебе государственника", - подчеркнул он.
Координатор силовых структур
Также Юрий Караев рассказал про свою нынешнюю должность: в октябре
"Это тот, кто инспектирует, проверяет истинное положение дел во всех отраслях. Ни в коем случае не надзиратель или надсмотрщик. Основные обязанности – работа с кадрами: их подбор, назначение, положение дел в трудовых и служебных коллективах. А также стройка, ЖКХ, экономика, промышленность, благоустройство города", - констатировал он.
© Sputnik / Сергей Гунеев
Экс-министр пояснил, что, помимо всего прочего, исполняет роль координатора силовых структур по Гродненской области и что на прием к нему достаточно легко попасть.
"Провожу приемы граждан в том или ином районе, чтобы употреблять жизненные потребности людей. Попасть ко мне не так сложно, хотя многие думают, что невозможно. Как в наше время можно кого-то куда-то не пустить? Так что сказки про то, что кто-то до кого-то не достучался – действительно, сказки", - резюмировал Караев.
Напомним, что массовые акции протеста начались в Беларуси после
В декабре в МВД заявили, что
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Бывший министр внутренних дел Беларуси, а ныне помощник президента по Гродненской области полагает, что для сохранения общественного порядка "какое-то...
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