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В Лиозно горел цех предприятия «Молоко». Эвакуировали работников

29.12.2020 13:37 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В городском поселке Лиозно горел производственный корпус филиала ОАО «Молоко»: эвакуировали 9 работников, сообщает МЧС.


В цеху Лиозненского филиала ОАО «Молоко» загорелась коптильная печь. Пока приехали спасатели, работники тушили пожар сами.

Из здания эвакуировали 9 работников, никто не пострадал.

Спасатели потушили огонь. На работу предприятия ЧП не повлияло: здесь есть вторая коптильная печь.

В цеху сгорела печь и часть продукции, закопчены стены и потолок. Причину пожара выясняют.

 
 
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