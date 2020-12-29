В Лиозно горел цех предприятия «Молоко». Эвакуировали работников

Источник материала: Tut.by

В городском поселке Лиозно горел производственный корпус филиала ОАО «Молоко»: эвакуировали 9 работников, сообщает МЧС.





В цеху Лиозненского филиала ОАО «Молоко» загорелась коптильная печь. Пока приехали спасатели, работники тушили пожар сами.

Из здания эвакуировали 9 работников, никто не пострадал.

Спасатели потушили огонь. На работу предприятия ЧП не повлияло: здесь есть вторая коптильная печь.

В цеху сгорела печь и часть продукции, закопчены стены и потолок. Причину пожара выясняют.