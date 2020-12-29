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В Лиозно горел цех предприятия «Молоко». Эвакуировали работников
Источник материала: Tut.by
В городском поселке Лиозно горел производственный корпус филиала ОАО «Молоко»: эвакуировали 9 работников,
В цеху Лиозненского филиала ОАО «Молоко» загорелась коптильная печь. Пока приехали спасатели, работники тушили пожар сами.
Из здания эвакуировали 9 работников, никто не пострадал.
Спасатели потушили огонь. На работу предприятия ЧП не повлияло: здесь есть вторая коптильная печь.
В цеху сгорела печь и часть продукции, закопчены стены и потолок. Причину пожара выясняют.
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На работу предприятия ЧП не повлияло.
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